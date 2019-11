ONHYS dévoile sa solution ONHYS ONE le 15 novembre sur Sophia-Antipolis

ONHYS, société spécialisée dans la modélisation et la simulation des flux piétons, présentera le 15 novembre à l’Auditorium du Village by CA, à Sophia-Antipolis, sa nouvelle solution ONHYS ONE.

Pour ce lancement sont invités de nombreux donneurs d’ordre tels que la Métropole Nice Côte d’Azur, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, la Région Sud et le Gouvernement Monégasque.

Les solutions proposées chez ONHYS s’inscrivent dans la dynamique de la Ville Intelligente et du concept opérationnel de résilience urbaine.

Les technologies développées se positionnent à la croisée du Building Information Model (BIM) et de l’Intelligence Artificielle (IA).

Fruit de plusieurs années de R&D et d’un transfert technologique de l’Institut Nationale de la Recherche en Informatique et Automatique (INRIA), ONHYS ONE représente la nouvelle génération de logiciels de simulation des comportements piétons et des mouvements de foule dans les espaces urbains.

À l’occasion de ce lancement, et au-delà de la présentation du logiciel, des ateliers sur les thématiques de la mobilité et de la gestion de crise seront réalisés.

Les participants pourront alors mieux cerner les capacités du simulateur qui permet de répondre à de nombreux cas d’usage , par exemple :

Tester virtuellement le fonctionnement d’un bâtiment avant sa construction ou son réaménagement (la gestion des accès et les issues de secours, l’accessibilité PMR, le niveau de confort et de densité, le croisement des flux, ou encore la lisibilité de l’information) ;

Configurer facilement différentes situations sous forme de scénario représentatif dans l’environnement 3D de son choix (croisement de flux à un carrefour, évacuation d’un bâtiment, cheminements commerciaux des chalands, mouvement de foule, etc.)

Chez ONHYS, « Nous sommes fiers de lancer officiellement notre logiciel ONHYS ONE. Notre technologie révolutionne le marché de la simulation des comportements piétons et des mouvements de foule dans les espaces urbains. Cette solution innovante couplée à une offre d’accompagnement réalisée par nos équipes offre à nos clients un gain de temps et d’argent considérable. Elle permet, entre autres, d’anticiper sereinement l’exploitation future d’un projet avant sa construction en s’appuyant sur des simulations précises et fiables. »

Pour assister à cet événement et valider son inscription, rendez-vous sur https://event-onhys-one.onhys.com/workshop

* INRIA - Institut Nationale de la Recherche en Informatique et Automatique

* BIM - Building Information Model

* IA - Intelligence Artificielle