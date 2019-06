ONHYS présente son offre de services en mobilité urbaine, sûreté et sécurité des personnes

ONHYS confirme son solide positionnement sur le marché de la mobilité piétonne en présentant une offre de service innovante. Ses cas d’application s’étendent également à la sécurité et à la sûreté des personnes.

Dans le cadre de la mise en œuvre de projets complexes orientés gestion de foule et comportements piétons, l’expertise humaine est sublimée par la technologie. ONHYS conjugue expertise métier, conseil, et bureau d’étude avec des solutions logicielles innovantes basées sur des technologies développées en interne. La société peut ainsi conseiller ses clients dans les différentes étapes de leurs projets, depuis la conception jusqu’au déploiement.

Cette offre s’appuie sur une approche outillée au travers de son simulateur de foule qui prend en compte différents cas d’usage : planification de la mobilité piétonne, réaménagement urbain, définition des plans d’évacuation et d’intervention des forces de sécurité, vérification des normes de sécurité et d’accessibilité, définition des zones de chalandise, évaluation des fréquentations, validation de l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

Les solutions ONHYS forment un réel outil d’aide à la décision qui s’applique de bout en bout à tout projet d’organisation des flux et de gestion de foule, en infrastructure comme en milieu urbain. En combinant expertise, conseil et technologies, la société vous accompagne dans la conception de villes résilientes centrées sur l’amélioration de l’expérience utilisateur.

ONHYS est fière de présenter son offre de services innovante utilisant l’approche scientifique comme moteur de changement et de progrès. Elle se distingue des dispositifs classiquement proposés sur le marché en prenant en compte les notions de simulation dynamique. Sa mission : « Dès les phases de réflexion jusqu’au déploiement, nos équipes-conseils accompagnent pas à pas nos clients dans leur réflexion, leur mise en œuvre, leur formation et leur suivi de projets. En expérimentant, visualisant, et comparant différentes options organisationnelles et leur impact sur les comportements des usagers, les décideurs peuvent prendre des décisions plus informées, plus sûres, et mieux les communiquer à leurs collaborateurs comme au public. »