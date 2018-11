ONHYS signe sa première levée de fonds

La société ONHYS, créée en novembre 2015 à Biot Sophia Antipolis par Sébastien Paris, est spécialisée dans l'édition de logiciels de simulation du comportement piéton.

Développée par des associés passionnés, avec Williams Jaozafy comme Ingénieur R&D et Jade Aureglia en tant que Directrice Etudes, la société ONHYS propose des solutions de rupture en matière de sécurité et de mobilité.

Avec des technologies de simulation couplant le Building Information Modeling (BIM) à l'Intelligence Artificielle (IA), les solutions ONHYS permettent d'anticiper des situations dès l'étape projet. En expérimentant, visualisant, et comparant différentes options organisationnelles et leur impact sur les comportements des usagers, les décideurs peuvent prendre des décisions plus informées, plus sûres, et mieux les communiquer à leurs collaborateurs comme au public. Les solutions ONHYS sont applicables à des projets de construction, réhabilitation, mais aussi à l'évènementiel, en intérieur (infrastructure) comme en extérieur (ville).

Avec une offre complémentaire de services d'études, l'adoption des solutions ONHYS est facilitée pour un grand nombre d'acteurs du tissu urbain, depuis les collectivités aux architectes, bureaux d'études, promoteurs, opérateurs d'Etablissements Recevant du Public (ERP) et forces de sécurité.

Implantée sur deux sites, à Sophia Antipolis et à Monaco, la société ONHYS participe à plusieurs projets innovants soutenus par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) et BPI France. ONHYS a su tisser nombre de partenariats avec des acteurs incontournables de la Smart City, PME comme grands groupes et institutionnels, en France comme à l'international. Avec un transfert technologique INRIA, le soutien initial de l'Incubateur PACA Est puis du Village by CA et de la Monaco Tech, en étant membre du pôle de compétitivité SAFE, labélisée offreur de solutions Industrie du Futur par la CCI et Jeune Entreprise Innovante, sélectionnée par UGAP pour son offre logicielle innovante, ONHYS affirme depuis deux ans sa position d'acteur montant de la French Tech.

Cette levée de fonds permet à ONHYS d'assurer sa croissance afin de poursuivre son développement technologique et commercial, en France comme à l'international. Toute l'équipe ONHYS est ravie d'accueillir à ses côtés des investisseurs d'aussi grand calibre.

1 Fonds de co-investissement créé par la Région avec le soutien financier de l'Europe.

