ONWARD : finalise un cycle de financement de 32 millions de dollars

ONWARD annonce aujourd'hui avoir finalisé un financement de 32 millions de dollars. La levée de fonds a été dirigée par Invest-NL, l'investisseur responsable néerlandais, et par Olympic Investments, la division de placements privés de la Fondation Onassis. Plusieurs nouveaux investisseurs et tous les investisseurs existants d'ONWARD ont également pris part au financement, notamment les investisseurs en technologies médicales LSP, INKEF Capital, Gimv, et Wellington Partners.

Le produit sera utilisé pour financer le développement continu et la mise sur le marché de la thérapie ARC d'ONWARD. La société projette de commercialiser deux plateformes technologiques, un système implantable appelé ARC-IM et un système externe appelé ARC-EX. Les deux plateformes sont conçues pour fournir une stimulation médullaire ciblée et programmée afin de restaurer le mouvement, l'indépendance et la santé des personnes atteintes de lésions médullaires, et donc d'améliorer leur qualité de vie. Les systèmes ARC-IM et ARC-EX ont tous deux reçu la désignation de dispositif pionnier de la FDA. ARC-EX fait actuellement l'objet d'une étude clinique pivot aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, et en Europe de l'Ouest, baptisée Up-LIFT.

"Nous renouvelons notre engagement à développer et commercialiser nos innovations, pour les faire passer de la recherche laboratoire à l'utilisation clinique", déclare Dave Marver, CEO d'ONWARD. "Ce financement permettra à ONWARD de poursuivre sa mission d'aider les personnes atteintes de lésions médullaires à profiter de la vie dans les meilleures conditions possible."

"Les thérapies ARC d'ONWARD ont le potentiel d'améliorer considérablement les résultats pour les personnes atteintes de lésions médullaires", poursuit John de Koning, associé chez LSP. "La capacité de la société à attirer de nouveaux investisseurs de premier rang et la participation massive de ses actionnaires existants nous indiquent qu'ONWARD dispose de la technologie, de l'équipe et de la volonté nécessaire pour devenir un acteur incontournable et durable."

ONWARD (@onwdempowered) est une société de technologie médicale spécialisée dans le développement et la mise sur le marché de thérapies innovantes pour rétablir le mouvement, l'indépendance et la santé de personnes atteintes de lésion médullaire. Le travail d'ONWARD repose sur plus d'une décennie de science fondamentale et d'études précliniques réalisées dans les meilleurs laboratoires de neurosciences au monde. La thérapie ARC d'ONWARD, qui peut être administrée par système implantable (ARC-IM) ou externe (ARC-EX), est conçue pour fournir une stimulation ciblée et programmée de la moelle épinière pour restaurer le mouvement et d'autres fonctions chez des personnes atteintes de lésion médullaire, améliorant ainsi leur qualité de vie. Les deux plateformes technologiques d'ONWARD ont reçu la désignation de dispositif pionnier de la FDA. Le premier essai pivot approuvé par la FDA de la société, baptisé Up-LIFT, a débuté en janvier 2021 et projette de recruter 65 personnes dans 15 centres au niveau mondial.

ONWARD est basé dans le Campus technologique d'Eindhoven, aux Pays-Bas, et dans l'EPFL Innovation Park de Lausanne, en Suisse, avec une présence américaine croissante à Boston, dans le Massachusetts. Pour des renseignements complémentaires, veuillez visiter ONWD.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

