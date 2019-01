OPEN rachète un éditeur de plateforme de marketplaces

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Open, acteur majeur de la transformation IT et digitale des entreprises, a annoncé l’acquisition d'IZBERG, éditeur de plateforme de marketplaces.Pour Guy Mamou-Mani et Frédéric Sebag, co-Présidents d'Open : " L'acquisition de IZBERG est tout à fait conforme à la direction stratégique empruntée par Open depuis trois ans et à notre volonté de renforcer le pan digital de notre offre de bout en bout. Son modèle de facturation à l'usage s'inscrit pleinement dans le cadre de l'évolution du business model d'Open. Les marketplaces sont aujourd'hui des modèles économiques incontournables dans la transformation des entreprises ".Pour devenir l'un des leaders français des services et solutions du numérique, Open a procédé, depuis 2016, à l'acquisition de spécialistes : Lateos (intégrateur de solutions e-commerce et marketplace), Kynapse (consulting transformation digitale spécialisé en dataScience et IA), MCO Finance (éditeur d'une suite logicielle de crédit et de crowdfunding - Xloan) et La Netscouade (agence de communication digitale).