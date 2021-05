ORANGE s'intéresserait au rachat de TDF

Selon le magazine L'Express, Orange (-2,23% à 10,36 euros) s'intéresserait de près au rachat de TDF. L'ex-France Télécom, qui avait cédé l'exploitant d'infrastructures de télécommunications en 2002 afin de réduire sa dette, souhaiterait ainsi le ramener dans son giron pour le marier à sa future TowerCo, baptisée Totem, dont le lancement a été officialisé en février dernier. L'hebdomadaire ajoute avoir eu accès à un rapport interne datant de 2019, réalisé par le cabinet Sextant, et qui valoriserait TDF à 5,9 milliards d'euros, "soit un peu plus de quatorze fois l'excédent brut d'exploitation".



Le "projet First", tel qu'il serait nommé, permettrait à Orange de "renforcer sa présence en France et de faire remonter son cours de Bourse, très bas depuis plusieurs années", écrit L'Express sur son site Internet.



Contacté par l'AOF, l'opérateur téléphonique n'a pas souhaité commenter cette information. Il a simplement tenu à préciser que "Totem a un double objectif de croissance à la fois organique et inorganique. Cela commence dans nos pays, avec un paysage européen qui évolue très vite. Toute opportunité qui concoure à cet objectif sera examiné attentivement".



Le contrôle des infrastructures de télécommunication, en particulier des tours sur lesquelles reposent les antennes mobiles, est un marché très rentable qui se retrouve depuis plusieurs années au centre d'une consolidation massive, menée par l'espagnol Cellnex. Ce dernier a multiplié les acquisitions, dont la dernière en date, celle de Hivory, racheté à Altice et Starlight Holdco en février dernier, lui a permis de mettre la main sur 10 500 sites supplémentaires. Au total, le groupe basé à Barcelone gère désormais 128 000 tours sur l'ensemble du Veux Continent, dont 26 740 en France.



Plus récemment, à la mi-mars, Vodafone a également fait parler de lui, en introduisant à la bourse de Francfort sa filiale Vantage Towers, valorisée alors 12,1 milliards d'euros. Cela en fait la plus grosse IPO attendue en Europe cette année. Vantage Towers gère environ 82 000 sites dans 10 pays.



Pour sa part, Totem, la future filiale d'Orange, gèrerait quelques 25 500 tours de télécommunication en France et en Espagne. L'intégration de TDF, qui appartient pour l'heure à 45% au fonds Brookfield Infrastructure, à 45% par le trio PSP Investments, APG Asset Management et Arcus, et enfin à 10% par Predica, permettrait ainsi à l'opérateur d'intégrer 2 300 clients et de prendre le contrôle de 19 000 sites.