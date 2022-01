ORPEA : Communiqué de Presse

Regulatory News:

Le conseil d’administration du Groupe Orpea (Paris:ORP), réuni le 30 janvier 2022, a décidé de mettre fin aux fonctions de Directeur général de M. Yves Le Masne. Le Conseil exprime ses remerciements à M. Yves Le Masne pour les 28 ans de sa vie, qu’il a passés au service du Groupe.

Le Conseil a nommé M. Philippe Charrier Président directeur-général de la société avec effet immédiat. Président non exécutif du conseil d’administration du Groupe Orpea depuis mars 2017, M. Charrier aura pour mission de garantir, sous le contrôle du Conseil, que les meilleures pratiques sont appliquées dans toute l’entreprise et de faire toute la lumière sur les allégations avancées, en s’appuyant en particulier sur les missions d’évaluation confiées par le conseil d’administration à deux cabinets indépendants en cours de désignation.

Le Conseil d’administration s’est associé au nouveau Président-directeur général pour renouveler sa confiance et son soutien aux 70 000 collaborateurs du Groupe Orpea qui assurent avec un immense dévouement une tâche très difficile mais essentielle, et pour rappeler aux résidents et aux familles l’engagement sans faille du Groupe à leur service.

Diplômé d’HEC, Directeur général des Laboratoires Mayoly Spindler depuis 2019, M. Philippe Charrier a notamment été précédemment Directeur général d’Oenobiol, Directeur général de Labco SA, Directeur général de Ponroy-Havea, PDG de Procter & Gamble France. Il est Président fondateur de Clubhouse France, association consacrée à l’insertion des personnes vivant avec un trouble psychique.

A propos d’ORPEA (www.orpea-corp.com)

Créé en 1989, ORPEA est un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance, avec un réseau de 1 156 établissements pour 116 514 lits (dont 26 359 lits en construction) dans 23 pays, répartis sur 5 zones géographiques :

- France Benelux : 586 établissements / 49 207 lits (dont 5 672 en construction)

- Europe Centrale : 268 établissements / 28 419 lits (dont 5 828 en construction)

- Europe de l’Est : 142 établissements / 15 255 lits (dont 4 101 en construction)

- Péninsule Ibérique / Latam : 158 établissements / 23 108 lits (dont 10 373 en construction)

- Autre pays : 2 établissements / 525 lits (dont 385 en construction).

ORPEA est cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120, STOXX 600 Europe, MSCI Small Cap Europe et CAC Mid 60.

