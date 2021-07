ORPEA : Forte accélération de la croissance du CA au T2 2021 : +12,8% à 1 042 M

Succès de l’émission d’un Schuldschein de 395 M€

Confirmation de l’objectif de croissance du CA 2021 de plus de +7,5% (supérieur à 4 215 M€)

Le Groupe ORPEA (Paris:ORP), un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie et maintien à domicile), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le 1er semestre 2021, clos le 30 juin dernier.

Gestion de la Covid-19 : une situation sanitaire maîtrisée, couplée à une vigilance constante face aux mutations du virus

Le 1er semestre 2021 a été marqué par un changement de paradigme sanitaire puisque grâce à la campagne mondiale de vaccination, les établissements sont redevenus des lieux sécurisés, sans circulation du virus et où la vie sociale a repris son cours. Ainsi, à date, près de 99% des maisons de retraite du Groupe ne présentent aucun cas de Covid-19, le pourcentage de résidents testés positifs est toujours très inférieur à 0,1%. Avec près de 90% des résidents vaccinés, la situation sanitaire est donc actuellement bien maitrisée. Concernant les collaborateurs de maisons de retraite, près de 70% d’entre eux sont désormais vaccinés, et le Groupe poursuit ses actions de pédagogie pour promouvoir la vaccination et leur faciliter un accès rapide.

Malgré ce constat le Groupe continue d’appliquer la plus grande vigilance en maintenant partout les mesures barrières, et ce, afin de protéger au mieux les patients, résidents, familles et collaborateurs, notamment contre la propagation des variants du virus.

Les équipes scientifiques et médicales restent très impliquées dans les processus de vaccination et l’étude des variants afin d’être prêts et réactifs à toute évolution.

Dans le contexte des récentes annonces gouvernementales en France, le Groupe est confiant quant à la réaction des équipes qui ont fait preuve d’un sens de l’engagement et d’une conscience professionnelle remarquables depuis le début de cette crise sanitaire. Nous restons, tous ensemble, unis et animés de la même volonté de protéger la santé des plus fragiles en luttant efficacement contre ce virus.

Forte accélération de la croissance au T2 2021

En M€ Trimestriel Semestriel T2 2021 T2 2020 Var. S1 2021 S1 2020 Var. France Benelux 641,9 554,2 +15,8% 1 277,7 1 136,6 +12,4% Europe centrale 256,1 245,9 +4,2% 516,2 499,6 +3,3% Europe de l’Est 102,0 79,3 +28,6% 192,6 170,3 +13,1% Péninsule Ibérique et Latam 40,9 43,4 -5,9% 81,0 96,4 -16,0% Autres pays 0,8 0,7 NA 1,5 1,5 NA Chiffre d’affaires total 1 041,7 923,5 +12,8% 2 069,0 1 904,4 +8,6% Dont Croissance organique1 +9,8% +5,2%

Composition des zones géographiques : France Benelux (France, Belgique, Pays-Bas, Irlande), Europe centrale (Allemagne, Italie et Suisse), Europe de l’Est (Autriche, Pologne, Rép. Tchèque, Slovénie, Lettonie, Croatie, Russie), Péninsule Ibérique et Latam (Espagne, Portugal, Brésil, Uruguay, Mexique, Colombie, Chili), Autres pays (Chine).

L’activité du 2ème trimestre 2021 s’est très nettement accélérée affichant une croissance du chiffre d’affaires de +12,8% par rapport au T2 2020 à 1 041,7 M€. Cette forte progression résulte pour l’essentiel d’une forte accélération de la croissance organique qui atteint +9,8% au T2 après +2% au T1. Cette solide dynamique a été alimentée par une remontée générale des taux d’occupation dans l’ensemble des zones géographiques, avec notamment une forte accélération sur le mois de juin dans les maisons de retraite, qui enregistrent un record historique du nombre d’admissions.

Au cours du 1er semestre 2021, ORPEA réalise un chiffre d’affaires de 2 069,0 M€, en hausse de +8,6%. Le Groupe retrouve ainsi une croissance organique proche de ses niveaux historiques, soit +5,2%, notamment grâce à :

- une bonne dynamique de nouvelles admissions dans les maisons de retraites, de façon uniforme sur l’ensemble du réseau ;

- une activité record dans les établissements de santé mentale, notamment en raison des conséquences psychologiques des différentes restrictions des 18 derniers mois ;

- une bonne tenue des établissements de Soins de Suite et Réadaptation, même s’ils n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’activité historique, en raison de la diminution de l’activité chirurgie pendant les phases de pandémie ;

- une offre présentant les plus hauts standards de qualité de soins et de services, qui renforce la politique commerciale de maintien de prix.

Au cours de ce 1er semestre 2021, le Groupe a également repris sa dynamique de développement organique avec l’ouverture de 1 276 nouveaux lits, correspondant à des nouveaux établissements et des extensions sur ses 4 zones géographiques. Ce programme est parfaitement en ligne avec celui annoncé en début d’année qui prévoit l’ouverture de 4 055 lits sur l’ensemble de l’année, contribuant à la croissance organique de 2022.

Emission d’un Schuldschein de 395 M€

Comme chaque année depuis près de 10 ans, ORPEA a procédé le 5 juillet 2021 à l’émission d’un Schuldschein (placement privé de droit allemand) de 395 M€, soit un des montants les plus élevés observés en 2021 sur ce marché. Cette opération a rencontré un vif succès avec un montant levé plus de 3 fois supérieur à celui du lancement.

Cette émission permet au Groupe de tirer avantage de conditions de marché très favorables sur des maturités de 5, 6 et 7 ans à des prix attractifs.

Le produit de l’émission est destiné à 60% au financement de nouveaux développements du Groupe, et à 40% à la gestion active de la structure financière, avec le refinancement d’échéances 2022.

Le succès de cette opération, tant sur le volume que sur les conditions, pour ORPEA, plus important émetteur français sur ce marché, illustre la solidité de son modèle de développement, reconnu par une base croissante d’investisseurs crédit internationaux.

Confirmation de l’objectif de croissance du chiffre d’affaires 2021 : > +7,5%

La bonne dynamique de remontée des taux d’occupation dans toutes les zones géographiques, combinée à la contribution des acquisitions réalisées en 2020 et celles annoncées le 29 juin 2021, conduisent le Groupe à confirmer, avec confiance, son objectif de croissance du chiffre d’affaires pour 2021 à plus de +7,5%, soit au moins 4 215 M€.

Yves Le Masne, Directeur Général d’ORPEA, conclut :

« ORPEA a connu au cours du 1er semestre 2021 un bon rythme de reprise de son activité avec une accélération notable au 2ème trimestre et notamment en juin. Ainsi sur le 2ème trimestre, le Groupe réalise une croissance organique de +9,8%, soit un niveau qu’il n’avait pas atteint depuis près de 10 ans. Sur le semestre le Groupe réalise désormais plus de 2 Mds € de chiffre d’affaires, soit l’équivalent du chiffre d’affaires annuel de 2014.

Si la vaccination, lancée dès le début de l’année 2021, a permis de créer des conditions favorables à la réalisation de cette performance, cette dernière résulte également de l’engagement des 68 000 collaborateurs visant à offrir chaque jour les meilleurs standards de qualité de soins, de services, de bien-être et bien-vivre au sein de nos établissements.

La dynamique du semestre repose également sur la poursuite d’une stratégie de développement offensive combinant des créations d’établissements et des acquisitions ciblées. Les 6 opérations annoncées récemment et représentant plus de 4 700 lits et plus de 200 M€ de chiffre d’affaires à terme, démontrent bien la capacité des différentes équipes du Groupe à identifier les meilleures opportunités pour compléter l’offre et le réseau d’ORPEA dans toutes ses zones géographiques.

Enfin, comme annoncé en début d’année, le Groupe a publié au cours du trimestre sa nouvelle feuille de route RSE avec des objectifs 2023 ambitieux pour ses résidents, patients et familles, collaborateurs, partenaires, l’environnement et les communautés locales. Cette politique RSE sera encore davantage développée avec des ambitions renforcées notamment dans le domaine environnemental. »

Prochain communiqué : résultats du 1er semestre 2021

21 septembre 2021 après la clôture du marché

A propos d’ORPEA (www.orpea-corp.com)

Créé en 1989, ORPEA est un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance, avec un réseau de 1 156 établissements pour 116 514 lits (dont 26 359 lits en construction) dans 23 pays, répartis sur 5 zones géographiques :

- France Benelux : 586 établissements / 49 207 lits (dont 5 672 en construction)

- Europe Centrale : 268 établissements / 28 419 lits (dont 5 828 en construction)

- Europe de l’Est : 142 établissements / 15 255 lits (dont 4 101 en construction)

- Péninsule Ibérique / Latam : 158 établissements / 23 108 lits (dont 10 373 en construction)

- Autre pays : 2 établissements / 525 lits (dont 385 en construction).

ORPEA est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120, STOXX 600 Europe, MSCI Small Cap Europe et CAC Mid 60.

1 La croissance organique du chiffre d’affaires du Groupe intègre : 1. La variation du chiffre d’affaires (N vs N-1) des établissements existants consécutive à l’évolution de leurs taux d’occupation et des prix de journée ; 2. La variation du chiffre d’affaires (N vs N-1) des établissements restructurés ou dont les capacités ont été augmentées en N ou en N-1 ; 3. Le chiffre d’affaires réalisé en N par les établissements créés en N ou en N-1, et la variation du chiffre d’affaires des établissements récemment acquis sur une période équivalente en N à la période de consolidation en N-1.

