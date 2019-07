ORPEA : Forte progression du CA au S1 2019 : +9,6% (1 840 M)

Nomination de juan Pablo Escudero en tant que CEO Amérique latine

Confirmation des objectifs 2019

Le Groupe ORPEA (Paris:ORP), principal acteur mondial de la prise en charge globale de la Dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie et maintien à domicile), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du 1er semestre 2019, clos le 30 juin dernier.

Solide croissance du chiffre d’affaires au S1 2019 : +9,6%

En M€ Trimestriel Semestriel T2 2019 T2 2018 Var. S1 2019 S1 2018 Var. France Benelux 552,1 510,1 +8,2% 1 092,7 1 009,3 +8,3% Europe centrale 239,9 215,3 +11,4% 474,0 429,8 +10,3% Europe de l’Est 88,6 83,0 +6,9% 175,6 163,1 +7,7% Péninsule Ibérique et Latam 48,9 38,0 +28,5% 96,4 75,9 +27,0% Autres pays 0,8 0,5 NA 1,5 0,9 NA Chiffre d’affaires total 930,3 846,9 +9,8% 1 840,2 1 679,0 +9,6% Dont Croissance organique1 +4,7% +4,7%

Dates de consolidation : les cessions annoncées en France sont déconsolidées à partir du 1er avril 2018, Dagelijks Leven aux Pays-Bas est consolidé à partir du 1er juillet 2018, Axion en Allemagne, September et Allerzorg aux Pays-Bas sont consolidés à partir du 1er janvier 2019.

Composition des clusters : Europe centrale (Allemagne, Italie et Suisse), Europe de l’Est (Autriche, Pologne et Tchéquie), Péninsule Ibérique et Latam (Espagne, Portugal et Uruguay), Autres pays (Chine).

1 La croissance organique du chiffre d’affaires du Groupe intègre : 1. La variation du chiffre d’affaires (N vs N-1) des établissements existants consécutive à l’évolution de leurs taux d’occupation et des prix de journée ; 2. La variation du chiffre d’affaires (N vs N-1) des établissements restructurés ou dont les capacités ont été augmentées en N ou en N-1 ; 3. Le chiffre d’affaires réalisé en N par les établissements créés en N ou en N-1, et la variation du chiffre d’affaires des établissements récemment acquis sur une période équivalente en N à la période de consolidation en N-1.

L’activité au 2ème trimestre 2019 s’est accélérée par rapport au trimestre précédent avec une croissance du chiffre d’affaires de +9,8% (par rapport au T2 2018) à 930,3 M€. Cette forte progression résulte d’une croissance organique de 4,7 %, plus forte qu’attendue, solide dans toutes les zones, et d’acquisitions sélectives, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne.

Sur le premier semestre, ORPEA réalise un chiffre d’affaires de 1 840,2 M€, en hausse de +9,6%. La qualité des soins et des services offerts, les localisations premium, et la stratégie de développement d’ORPEA dans les grandes métropoles mondiales, lui permettent d’assurer une croissance organique pérenne, qui ressort à 4,7% sur le semestre avec :

– des taux d’occupation toujours élevés et uniformes à travers le réseau ;

– la montée en puissance des établissements ouverts au cours des deux dernières années, ainsi que l’ouverture de 1 000 lits sur les 4 principaux clusters.

Nomination de Juan Pablo Escudero en qualité de CEO de la zone Amérique latine

Afin d’accompagner la stratégie de développement active du Groupe en Amérique latine, Juan Pablo Escudero a rejoint ORPEA en tant que CEO de cette zone.

Depuis 2014, Juan Pablo Escudero était le directeur immobilier pour l’Amérique latine de Iron Mountain, en charge du développement dans 6 pays (Chili, Pérou, Argentine, Brésil, Colombie et Mexique). Iron Moutain, société américaine cotée au NYSE, est le leader mondial du stockage et de la sécurité des données.

Il avait auparavant dirigé le développement, puis la division Construction et Immobilier du groupe Cencosud, un des leaders de la grande distribution en Amérique latine.

Basé au Chili, siège du cluster Amérique latine d’ORPEA, Juan Pablo Escudero apportera au Groupe sa solide expérience, son réseau d’experts dans le développement et l’immobilier, ainsi que son savoir-faire dans la gestion d’activités de services à forte composante sociale.

Avec ce profil international expérimenté, ORPEA renforce son organisation et sa capacité de développement en Amérique latine, où le Groupe dispose déjà de près de 7 000 lits sécurisés, dont les deux tiers sont en cours de construction.

Yves Le Masne, Directeur Général d’ORPEA, conclut :

« ORPEA réalise 1 840 M€ de chiffre d’affaires au 1er semestre de l’année, soit l’équivalent d’une année d’activité il y a seulement 5 ans.

Cette solide performance permet au Groupe de réitérer avec confiance ses objectifs 2019 de chiffre d’affaires supérieur à 3 700 M€ (+8,2%), de rentabilité solide et de développement toujours très actif. Le Groupe ouvrira ainsi plus de 1 500 lits sur le second semestre.

De plus, l’arrivée de Juan Pablo Escudero va permettre au Groupe ORPEA d’accélérer son développement sur le marché latino-américain. Ses positions au Chili, au Brésil et en Uruguay pourront être complétées par l’entrée dans de nouveaux pays. ORPEA entend bien renforcer sa position de leader sur cette zone où les besoins de prise en charge de la Dépendance sont extrêmement importants avec plus de 700 000 lits à créer dans les 10 prochaines années. »

Prochain communiqué : résultats du 1er semestre 2019

24 septembre 2019 après la clôture du marché

A propos d’ORPEA (www.orpea-corp.com)

Créé en 1989, ORPEA est un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance, avec un réseau de 950 établissements pour 96 577 lits (dont 17 388 lits en construction) dans 14 pays, répartis sur 5 clusters :

- France Benelux : 484 établissements / 42 625 lits (dont 4 514 en construction)

- Europe Centrale : 238 établissements / 25 419 lits (dont 4 389 en construction)

- Europe de l’Est : 125 établissements / 12 917 lits (dont 2 817 en construction)

- Péninsule ibérique / Latam : 102 établissements / 15 476 lits (dont 5 668 en construction)

- Autres pays : 1 établissement / 140 lits

ORPEA est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120, STOXX 600 Europe, MSCI Small Cap Europe et CAC Mid 60.

