ORPEA : Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2019 et information complémentaire sur les impacts de la norme IFRS 16

Regulatory News:

ORPEA (Paris:ORP) annonce avoir mis, ce jour, à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel établi au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019.

Le rapport financier semestriel peut être consulté et téléchargé sur le site Internet de la société à l’adresse : www.orpea-corp.com, Rubriques Documentation / Rapports financiers.

Il est également disponible au siège social de la Société, ORPEA, 12 rue Jean Jaurès – 92 800 Puteaux.

Dans le cadre de la mise à disposition du Rapport Financier Semestriel du Groupe, l’attention des investisseurs est attirée sur le point suivant :

Lors de sa communication financière (Communiqué de presse du 24 septembre 2019), le Groupe a essentiellement communiqué sur des agrégats S1 2019 retraités des impacts de la norme IFRS 16 à des fins de comparabilité avec le S1 2018.

Aux fins de conformité avec la réglementation applicable, sont présentés ci-après en premier lieu les agrégats de compte de résultat du 1er semestre 2019 du Groupe intégrant les impacts de la première application de la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019. Ces agrégats sont issus des états financiers arrêtés par le Conseil d’administration du 24 septembre 2019 et revus par les Commissaires aux comptes dans le cadre d’une revue limitée. En complément, sont présentés les impacts IFRS 16 et les agrégats de compte de résultat du 1er semestre 2019 retraités desdits impacts, ce dans un souci de comparabilité avec les agrégats 2018.

En M€ S1 2019 Impacts IFRS 16 S1 2019 retraité IFRS 16 S1 2018 Var. S1 2019 retraité IFRS 16 / S1 2018 Chiffre d’affaires 1840,6 0 1 840,6 1 679,0 +9,6% Achats consommés et autres charges externes -323,7 0 -323,7 -296,4 +8,9% Charges de personnel -986,5 0 -986,5 -886,6 +11,3% Impôts et taxes -61,7 0 -61,7 -64,5 -4,3% Autres produits et charges opérationnels courants 11,0 0 11,0 8,8 NA EBITDAR 479,7 0 479,7 440,2 +9,0% Loyers -15,2 -146,9 -162,1 -150,7 +7,6% EBITDA 464,5 -146,9 317,6 289,5 +9,7% Amortissements et provisions -220,4 +121,6 -98,8 -87,7 +12,6% Résultat opérationnel courant 244,1 -25,3 218,8 201,9 +8,4% Autres produits et charges opérationnels non courants 15,4 -0,4 15,0 16,0 NA Résultat opérationnel 259,5 -25,7 233,8 217,9 +7,3% Coût de l’endettement financier net -106,3 +32,6 -73,7 -65,2 +13,1% Résultat avant impôt 153,2 +6,9 160,1 152,8 +4,8% Charge d’impôt -42,6 -1,5 -44,1 -49,0 -10,0% QP de résultat dans les entreprises associées et coentreprises 4,1 0 4,1 4,3 NA Résultat net part du Groupe 114,6 +5,4 120,1 107,6 +11,6%

S’agissant du Bilan du Groupe, il est précisé que l’application de la norme IFRS 16 se traduit au 30 juin 2019 par l’inscription à l’actif de droits d’usage pour 2 274 M€, et de passifs pour 2 426 M€ (2 202 M€ en passif non courant et 224 M€ en passif courant), passifs qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’endettement financier net du Groupe (5 372 M€ au 30 juin 2019).

A propos d’ORPEA (www.orpea-corp.com)

Créé en 1989, ORPEA est un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance, avec un réseau de 951 établissements pour 96 677 lits (dont 17 388 lits en construction) dans 16 pays, répartis sur 5 clusters :

France Benelux : 484 établissements / 42 625 lits (dont 4 514 en construction)

Europe Centrale : 238 établissements / 25 419 lits (dont 4 389 en construction)

Europe de l’Est : 125 établissements / 12 917 lits (dont 2 817 en construction)

Péninsule ibérique / Latam : 103 établissements / 15 576 lits (dont 5 668 en construction)

Autre pays : 1 établissement / 140 lits

ORPEA est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120, STOXX 600 Europe, MSCI Small Cap Europe et CAC Mid 60.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191008005742/fr/