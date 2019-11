ORPEA : Poursuite d'une forte croissance du CA au T3 2019 : +9,1% (944 M)

■ Accélération de la croissance organique à +4,9%

Objectif de CA 2019 Relevé à 3 735 M€ (+9,2% vs. 2018)

Le Groupe ORPEA (Paris:ORP), un leader mondial de la prise en charge globale de la Dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie et maintien à domicile), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019, clos le 30 septembre dernier.

En M€ Trimestriel 9 mois T3 2019 T3 2018 Var. 2019 2018 Var. France Benelux 557,1 513,6 +8,5% 1 649,7 1 523,8 +8,2% Europe centrale 244,7 220,6 +11,0% 718,8 650,4 +10,5% Europe de l’Est 91,8 85,6 +7,2% 267,4 248,6 +7,5% Péninsule Ibérique et Latam 49,6 44,6 +11,1% 145,9 120,5 +21,1% Autre pays 0,8 0,6 NA 2,3 1,6 NA Chiffre d’affaires total 944,0 865,0 +9,1% 2 784,1 2 544,9 +9,4% Dont Croissance organique1 +4,9% +4,8%

Dates de consolidation : les cessions d’établissements en France sont déconsolidées à partir du 1er avril 2018, Dagelijks Leven aux Pays-Bas est consolidé à partir du 1er juillet 2018, Axion en Allemagne, ainsi que September et Allerzorg aux Pays-Bas sont consolidés à partir du 1er janvier 2019.

Composition des clusters : Europe centrale (Allemagne, Italie et Suisse), Europe de l’Est (Autriche, Pologne et Tchéquie), Péninsule Ibérique et Latam (Espagne, Portugal et Uruguay), Autre pays (Chine).

1 La croissance organique du chiffre d’affaires du Groupe intègre : 1. La variation du chiffre d’affaires (N vs N-1) des établissements existants consécutive à l’évolution de leurs taux d’occupation et des prix de journée ; 2. La variation du chiffre d’affaires (N vs N-1) des établissements restructurés ou dont les capacités ont été augmentées en N ou en N-1 ; 3. Le chiffre d’affaires réalisé en N par les établissements créés en N ou en N-1, et la variation du chiffre d’affaires des établissements récemment acquis sur une période équivalente en N à la période de consolidation en N-1.

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre s’inscrit dans la lignée des trimestres précédents, avec une forte progression de +9,1% à 944,0 M€. Cette performance résulte d’une accélération de la croissance organique qui s’établit à +4,9% sur le trimestre (contre +4,7% au 1er et au 2ème trimestre) et de la contribution des acquisitions sélectives en Allemagne et aux Pays-Bas. L’accélération de la croissance organique s’explique par la bonne performance des établissements historiques et par la montée en puissance des établissements ouverts ces deux dernières années qui bénéficient d’un positionnement plus premium.

Sur les 9 premiers mois de l’exercice 2019, ORPEA réalise un chiffre d’affaires de 2 784,1 M€, en hausse de +9,4%. Toutes les zones géographiques enregistrent des progressions soutenues, notamment en terme de croissance organique. Sur 9 mois, cette dernière s’établit à 4,8% sous l’effet de :

– taux d’occupation toujours élevés grâce à la qualité des soins et des services dispensés pour laquelle le Groupe investit depuis 30 ans ;

– la montée en gamme des établissements depuis plusieurs années avec des restructurations et des ouvertures dans des localisations de premier plan ;

– la montée en puissance des établissements ouverts ces deux dernières années, ainsi que de l’ouverture de 1 450 lits depuis le début de l’année.

En outre, au 1er octobre 2019, ORPEA a acquis le solde des participations (51%) dans les joint-ventures opérationnelles au Portugal et au Brésil mises en place avec le Groupe SIS en 2017. En effet, bénéficiant désormais d’équipes opérationnelles et de développement expertes dans ces deux pays, ORPEA a décidé d’anticiper la réalisation cette acquisition.

Yves Le Masne, Directeur Général d’ORPEA, conclut :

« Grâce à son modèle de développement axé sur l’internationalisation et à la qualité de ses prestations, ORPEA réalise une solide performance avec un chiffre d’affaires de 944 M€ sur 3 mois, soit l’équivalent de l’activité du Groupe sur 12 mois il y a moins de 10 ans.

Fort d’une croissance organique plus soutenue qu’attendue, le Groupe relève son objectif de chiffre d’affaires sur l’exercice 2019, à 3 735 M€ (contre 3 700 M€ précédemment), soit une croissance de +9,2% par rapport à 2018. Cette progression soutenue (+315 M€ de CA additionnel) s’accompagnera d’une rentabilité solide.

Aujourd’hui, ORPEA affiche une confiance plus forte que jamais dans sa dynamique de croissance rentable, grâce à son organisation optimisée en clusters géographiques lui offrant de très nombreuses opportunités de développements organiques et externes pour les 5 à 10 prochaines années. Enfin, le Groupe poursuit de manière systématique et soutenue, la premiumisation de son réseau dans toutes ses zones d’implantation. »

A propos d’ORPEA (www.orpea-corp.com)

Créé en 1989, ORPEA est un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance, avec un réseau de 951 établissements pour 96 677 lits (dont 17 388 lits en construction) dans 16 pays, répartis sur 5 clusters :

- France Benelux : 484 établissements / 42 625 lits (dont 4 514 en construction)

- Europe Centrale : 238 établissements / 25 419 lits (dont 4 389 en construction)

- Europe de l’Est : 125 établissements / 12 917 lits (dont 2 817 en construction)

- Péninsule ibérique / Latam : 103 établissements / 15 576 lits (dont 5 668 en construction)

- Autre pays : 1 établissement / 140 lits

ORPEA est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120, STOXX 600 Europe, MSCI Small Cap Europe et CAC Mid 60.

