ORPEA : REÇOIT LE PRIX DE LA DIVERSITÉ DANS LES ORGANES DE DIRECTION DANS LE CADRE DE LA 15ÈME ÉDITION DES GRANDS PRIX DU GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Regulatory News:

Le Groupe ORPEA (Paris:ORP), un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie et maintien à domicile), annonce qu’il a été désigné lauréat du Prix de la diversité dans les Organes de Direction.

Chaque année, le journal L’AGEFI récompense les meilleures pratiques de gouvernement d’entreprise en France à travers les Grands Prix du Gouvernement d’Entreprise. Les entreprises sont sélectionnées par L’AGEFI, avec le concours de ses partenaires, Ethics & Boards, EcoVadis et CMS Francis Lefebvre Avocats.

A l’occasion de la 15ème édition des Grands Prix du Gouvernement d’Entreprise, ORPEA s’est vu décerner le Grand Prix de la Diversité dans les Organes de Direction, dans la catégorie SBF 80. Ce Prix prend en compte non seulement la diversité au sein du Conseil d’administration mais également dans l’ensemble des organes de direction fonctionnels de la Société.

Yves Le Masne, Directeur Général d’ORPEA, conclut :

« Nous sommes très honorés d’avoir reçu le Prix de la Diversité dans les organes de Direction qui reflète la politique d’ORPEA de diversité et de mixité des ressources humaines depuis plus de 20 ans.

En effet, avec 37% de femmes au sein du Comité de Direction et plus de 40% dans le top 100 du management, ORPEA a la conviction profonde que la diversité est une valeur essentielle au sein de l’entreprise.

Au quotidien, ORPEA s’engage dans une politique de diversité plus large, pour donner sa chance à chacune et chacun, en fonction de ses compétences et de ses valeurs, et ce indépendamment par exemple de son genre, son âge, son origine et sa formation initiale.»

A propos d’ORPEA (www.orpea-corp.com)

Créé en 1989, ORPEA est un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance, avec un réseau de 854 établissements pour 86 757 lits (dont 13 599 lits en restructuration ou construction), soit :

32 582 lits en France répartis sur 346 sites (dont 2 223 lits en restructuration ou construction)

54 175 lits hors France (Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Chine, Espagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Tchéquie et Suisse) répartis sur 508 sites (dont 11 376 lits en restructuration ou construction)

ORPEA est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120, STOXX 600 Europe, MSCI Small Cap Europe et CAC Mid 60.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181002006120/fr/