ORPEA : S1 2021 : FORTE CROISSANCE ET RENTABILITÉ EN NETTE PROGRESSION

Marge d’ebitdar : +110 pb. à 24,9%

Résultat net : +40% à 102 M€ (110 M€ hors IFRS 16) ORPEA, 1ère foncière européenne de santé Patrimoine immobilier : +463 M€ à 7,4 Mds € RSE : feuille de route 2023 ambitieuse 16 indicateurs clés de performance Confirmation des objectifs 2021 Chiffre d’affaires > 4 215 M€ (+7,5%)

Marge d’EBITDAR S2 2021 > S1 2021

Cessions immobilières de 400 M€ Regulatory News: Le Groupe ORPEA (Paris:ORP), un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie, maintien à domicile), annonce aujourd’hui ses résultats consolidés pour le 1er semestre 20211, clos le 30 juin dernier, arrêtés par le Conseil d’Administration du 21 septembre 2021. Yves Le Masne, Directeur Général d’ORPEA, commente : « Sur le 1er semestre 2021, ORPEA enregistre une très forte progression de ses résultats, avec un bénéfice net en hausse de plus de 40%, et un renforcement de 463 M€ de son patrimoine immobilier qui fait aussi d’ORPEA la première foncière européenne de santé avec un patrimoine de 7,4 Mds €. Parallèlement le Groupe a poursuivi sa stratégie de développement avec de nouvelles créations d’établissements et une croissance externe offensive, avec 6 acquisitions représentant près de 5 000 lits et 210 M€ de CA à terme ainsi qu’un fort levier sur la rentabilité. En termes de développements organiques, ORPEA dispose d’un réservoir de croissance record de plus de 26 000 lits en construction, dont plus de 4 000 auront ouvert sur 2021. Ces nouveaux établissements, situés dans d’excellentes localisations, alimenteront la croissance organique future. Cette stratégie se déploie autour d’objectifs RSE très ambitieux à horizon 2023, avec les 5 parties prenantes du Groupe que sont les résidents, patients et leur famille, les salariés, les partenaires, les communautés locales et l’environnement. Engagement RSE et performances financières sont, pour ORPEA, intimement liés : l’épanouissement de nos collaborateurs, la construction d’établissements qui sont d’authentiques lieux de vie, la recherche permanente d’amélioration de la qualité et un engagement environnemental fort garantissent la performance opérationnelle à long terme. » Covid-19 : une situation sanitaire maîtrisée Grâce à la campagne vaccinale initiée en début d’année et à la vigilance constante face aux mutations du virus, la situation sanitaire s’est encore améliorée et reste bien maîtrisée. Au 20 septembre 2021, et depuis maintenant plusieurs mois, le pourcentage de résidents et de collaborateurs testés positifs reste inférieur à 0,2% et 98% des établissements n’ont aucun cas positif. Cela résulte du succès de la campagne vaccinale avec désormais plus de 90% des résidents et 85% des collaborateurs vaccinés (dont 99% en France). Ces résultats attestent une fois encore du professionnalisme des équipes, particulièrement mobilisées depuis 18 mois. Forte progression des résultats au 1er semestre 2021 2 Les résultats semestriels 2021 sont présentés suivant les normes IFRS, incluant IFRS 16, et conformes aux réglementations et recommandations en vigueur. En M€ (IFRS) S1 2021 S1 2020 Var. Chiffre d’affaires 2 069,5 1 904,2 +8,7% EBITDAR (EBITDA avant loyers) 514,9 453,4 +13,6% EBITDA 499,4 439,0 +13,8% Résultat Opérationnel Courant 230,7 196,7 +17,3% Coût de l’endettement financier net -109,2 -113,3 -3,7% Résultat avant impôt 133,1 98,7 +34,9% Résultat net part du Groupe 102,4 73,0 +40,3% Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 s’élève à 2 069,5 M€, en hausse de +8,7% dont +5,2% en organique. L’accélération de la croissance a été particulièrement marquée au 2ème trimestre, avec le succès de la campagne de vaccination, ayant permis d’enclencher une dynamique soutenue de reprise des admissions en maisons de retraite à partir de mars 2021 : ainsi la croissance organique a été significativement plus forte sur le T2 2021 à +9,8% (contre +1% sur le T1 2021). L’EBITDAR (EBITDA avant loyers) est en hausse de +13,6% à 514,9 M€, soit une marge de 24,9%, grâce notamment à la forte progression de la zone Europe Centrale, qui réalise une marge supérieure à celle d’avant la pandémie de Covid-19 (26,6%). D’autre part, la zone Péninsule Ibérique-Latam se distingue par une très nette augmentation de la rentabilité (marge d’EBITDAR à 19,8%, soit +970 pb)., malgré un niveau d’activité en recul. L’ensemble du semestre reste marqué par la pandémie, avec un impact lié à la Covid-19 qui s’élève, en brut, à 133 M€ (perte d’activité, surcoûts d’équipements de protection individuelle et primes au personnel). En tenant compte des compensations reçues, le coût net s’élève à 35 M€, soit une baisse de 34% par rapport au S1 2020 ; ces compensations sont comptabilisées en résultat courant, soit en autres produits pour les compensations liées à la perte d’activité, soit en réduction des charges pour les compensations liées aux surcoûts. L’EBITDA affiche une hausse de +13,8% à 499,4 M€, soit une marge de 24,1% du chiffre d’affaires, en hausse de 100 pb par rapport au S1 2020. Le Résultat Opérationnel Courant est de 230,7 M€ (+17,3%) après amortissements et provisions de 268,7 M€ (+10,9%) reflétant la hausse du patrimoine immobilier détenu en propre. Les éléments non courants s’établissent à 11,6 M€ contre 15,3 M€ au S1 2020. Le coût de l’endettement financier net s’élève à 109,2 M€, soit une diminution de 3,7%. Cette baisse confirme l’attractivité des conditions de financement obtenues au cours des derniers trimestres. Après prise en compte d’une charge d’impôt de 30,9 M€, le résultat net part du Groupe est en nette hausse de +40,3%, à 102,4 M€. Hors impact IFRS 16, le résultat net consolidé part du groupe est de 110,1 M€. Renforcement de la structure financière et poursuite de sa diversification La dette financière nette s’établit à 6 841 M€3 au 30 juin 2021, contre 6 156 M€ au 31 décembre 2020. Cette progression reflète le fort niveau des investissements réalisés par ORPEA au cours du semestre, ceux-ci s’étant traduits par un accroissement équivalent des actifs d’exploitation (incorporels et immobilier) de 685 M€. La composante immobilière de la dette s’élève à 86%, soit un niveau stable par rapport à fin 2020. Les ratios financiers encadrant la dette restent en deçà des limites avec un levier financier retraité de l’immobilier à 3,8 (5,5 autorisé) et un gearing retraité à 1,7 (2,0 autorisé). Dans le cadre de la diversification de ses financements, ORPEA a réalisé près d’1 Md€ d’opérations depuis le début de l’année : - première émission d’obligations durables pour 500 M€ à 7 ans, réalisée en mars 2021 ; - émission d’un Schuldschein pour 395 M€ en juillet 2021 permettant pour 40% de refinancer des échéances 2022 et pour 60% de financer de nouveaux développements. Depuis 5 ans, le Groupe a ainsi significativement renforcé la solidité et la flexibilité de sa structure financière avec une duration qui a progressé de 1,2 ans (6,2 ans au 30.06.21), une désintermédiation accrue de 32% (53% de dette non bancaire) et un coût abaissé de 120 pb (2,20% au 30.06.21) ORPEA, 1ère foncière de santé en Europe avec un patrimoine de 7,4 Mds € Au 30.06.21, le patrimoine immobilier d’ORPEA s’établit à 7 432 M€4, soit une progression de +463 M€ sur la période, avec notamment de nouveaux immeubles en Irlande, Autriche et France. ORPEA détient désormais 47% du nombre de ses immeubles. Dans un contexte où l’investissement en immobilier de santé est extrêmement dynamique (7 Mds € de transaction en Europe au S1 2021 contre 11 Mds € sur l’ensemble de l’année 20205), ORPEA est aussi la première foncière de santé en Europe avec un patrimoine situé à 95% dans les grands pays d’Europe de l’Ouest. Le taux de capitalisation de l’immobilier est stable à 5,3%, toujours modéré au regard des récentes transactions de marché sur le même type d’actifs qui affichent des rendements entre 4 et 5%5. Conformément à sa stratégie, ORPEA poursuit ses cessions immobilières. A date, près de 300 M€ de cessions sont déjà engagées pour un objectif de 400 M€ sur l’année. Poursuite et accélération du développement Depuis le début de l’exercice 2021, ORPEA a poursuivi sa stratégie de premiumisation de son réseau par la création de nouveaux établissements au cœur des grandes villes. Ainsi, le Groupe confirme l’ouverture prévue de 4 055 nouveaux lits sur l’exercice 2021. En parallèle, ORPEA a réalisé, depuis le début de l’année, 6 acquisitions sélectives (Irlande, Espagne et Suisse) représentant plus de 4 700 lits et plus de 210 M€ de chiffre d’affaires à maturité. Ces développements illustrent pleinement la singularité du modèle de croissance externe d’ORPEA : des groupes de taille intermédiaire, de grande qualité, faciles à intégrer et disposant d’un fort potentiel de croissance du chiffre d’affaires et de la rentabilité. ORPEA consolide ainsi sa position de leader mondial de la prise en charge de la Dépendance, avec 1 156 établissements représentant 116 514 lits, dont 90 155 ouverts et un réservoir de croissance record de 26 359 lits en construction. Face au défi démographique des prochaines années et fort d’une offre de qualité innovante et largement diversifiée dans la prise en charge des fragilités à différentes étapes de la vie, des enfants et adolescents en santé mentale, en passant par les seniors autonomes en Résidences services et à domicile jusqu’aux personnes âgées très dépendantes en maisons de retraite, le Groupe va poursuivre sa stratégie de croissance offensive et créatrice de valeur. Stratégie RSE : une feuille de route 2023 ambitieuse et évolutive La réussite d’ORPEA, dont la mission repose sur des femmes et des hommes, au service d’autres femmes et hommes, est indissociable de sa responsabilité sociétale et environnementale. La RSE est ainsi native pour ORPEA et a toujours guidé ses actions et ses projets. Préserver le bien-être et la sécurité des patients et résidents, accompagner les familles et les proches, favoriser l’épanouissement des collaborateurs notamment grâce à la formation et la promotion interne, construire des établissements durables qui soient des lieux de vie, constituent des engagements primordiaux vis-à-vis des parties prenantes du groupe, en contribuant fortement à la création de valeur. Sur proposition de la Direction générale, le Conseil d’Administration a créé un Comité RSE et Innovation, en janvier 2021. L’engagement RSE se retrouve ainsi à tous les niveaux de gouvernance de l’entreprise : Conseil d’administration, Comité Exécutif, Direction générale des zones géographiques, Directeurs d’établissements. Dans cet esprit le Groupe a défini une feuille de route RSE à horizon 2023 comprenant 16 objectifs ambitieux, associés à des indicateurs-clé de performance (KPI) autour des 5 parties prenantes du Groupe : - Les résidents, patients et leurs proches, comprenant 4 objectifs tels que : 100% des établissements certifiés qualité par un organisme externe (ISO ou supérieur), un référent éthique formé par établissement, le déploiement de 3 programmes innovants visant le bien être ; - Les collaborateurs, comprenant 5 objectifs dont : réduction de 15% des accidents de travail, 50% de promotion interne, 50% de femmes dans le Top Management ORPEA ; - Les partenaires, comprenant 2 objectifs dont 100% des fournisseurs régionaux, nationaux et internationaux signataires de la charte achats responsables ; - L’environnement, comprenant 2 objectifs dont une certification HQE pour toutes les nouvelles constructions et une réduction de 5% des consommations d’énergie ; - Les communautés locales, comprenant 2 objectifs dont 100% des établissements menant une action annuelle de solidarité locale. Cette feuille de route a été conçue avec les équipes et a vocation à intégrer tout changement dans les attentes des parties prenantes : elle est donc évolutive et résolument ancrée sur le terrain afin que chaque salarié puisse se sentir véritablement acteur de sa mise en œuvre. D’ici la fin de l’année, ORPEA enrichira cette feuille de route pour arrêter une stratégie environnementale globale comprenant un objectif de réduction de son empreinte carbone afin de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et la prise en compte de la biodiversité dans nos établissements. Plusieurs programmes et initiatives ont déjà été lancés afin d’accélérer l’atteinte de ces objectifs 2023 : - Programme « Be Well », fondé sur la création d’une Charte Nutrition Santé Plaisir pour faire valoir le savoir-faire du Groupe en restauration et en prévention de la dénutrition et un engagement contre le gaspillage alimentaire ; - Programme « Réussir au féminin » avec la signature de la charte de l’ONU Women Empowerment Principles, la création d’une formation spécifique sur le leadership au féminin en partenariat avec HEC, des communautés apprenantes et de mentoring, etc… - Participation à la Convention des Entreprises sur le Climat aux côtés de 150 entreprises pour concevoir un nouveau modèle économique respectueux du vivant ; - Participation au « Disability Equality Index », référence américaine sur l’intégration des collaborateurs en situation de handicap. Les performances extra-financières d’ORPEA reconnues par les agences de notation L’engagement RSE d’ORPEA a d’ores-et-déjà été reconnu par les agences de notation de premier plan, avec un niveau de performance en progression : - ISS ESG : ORPEA est labellisé Prime avec la note C+ en 2021, contre C précédemment, situant l’entreprise dans les 10% les plus performantes du secteur comprenant 103 Sociétés ; - Vigeo Eiris : forte progression de la notation, à 49, contre 41 précédemment, et situant ORPEA à la 4ème place du secteur contre 14ème il y a 2 ans ; - Sustainalytics : ORPEA est classé dans la catégorie « medium risk » avec une forte progression au sein de son secteur composé de 113 entreprises. ORPEA se situe en 2021 à la 5ème place contre 34ème il y a 3 ans. Objectifs 2021 confirmés Au regard des excellentes performances du 1er semestre, le Groupe confirme, avec confiance, son objectif d’une croissance du chiffre d’affaires supérieure à +7,5% sur l’exercice (> 4 215 M€), ainsi qu’une nouvelle progression de la marge d’EBITDAR au 2nd semestre 2021. Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 3 novembre 2021 après la clôture du marché A propos d’ORPEA (www.orpea-corp.com) Créé en 1989, ORPEA est un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance, avec un réseau de 1 156 établissements pour 116 514 lits (dont 26 359 lits en construction) dans 23 pays, répartis sur 5 zones géographiques : - France Benelux : 586 établissements / 49 207 lits (dont 5 672 en construction) - Europe Centrale : 268 établissements / 28 419 lits (dont 5 828 en construction) - Europe de l’Est : 142 établissements / 15 255 lits (dont 4 101 en construction) - Péninsule Ibérique / Latam : 158 établissements / 23 108 lits (dont 10 373 en construction) - Autre pays : 2 établissements / 525 lits (dont 385 en construction). ORPEA est cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120, STOXX 600 Europe, MSCI Small Cap Europe et CAC Mid 60. Glossaire : Croissance organique La croissance organique du chiffre d’affaires du Groupe intègre : La variation du chiffre d’affaires (N vs N-1) des établissements existants consécutive à l’évolution de leurs taux d’occupation et des prix de journée ; La variation du chiffre d’affaires (N vs N-1) des établissements restructurés ou dont les capacités ont été augmentées en N ou en N-1; Le chiffre d’affaires réalisé en N par les établissements créés en N ou en N-1, et la variation du chiffre d’affaires des établissements récemment acquis sur une période équivalente en N à la période de consolidation en N-1. EBITDAR EBITDA avant loyers, inclus les provisions rattachées aux postes

« charges externes » et « charges de personnel » EBITDA Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements, inclus les provisions rattachées aux postes « charges externes » et « charges de personnel » Dette financière nette Dette financière à long terme + dette financière à court terme – Trésorerie et VMP (Valeurs mobilières de placement) Levier financier retraité de l’immobilier (Dette financière nette – Dette immobilière) / (EBITDA – (6% x Dette Immobilière)) Gearing retraité Dette financière nette / (Capitaux propres + Impôts différés à l’infini sur actifs incorporels) Taux de capitalisation Le taux de capitalisation de l’immobilier ou encore taux de rendement est le rapport entre le loyer et la valeur de l’immeuble Compte de résultat consolidé (Examen limité en cours) En M€ S1 2021 S1 2020 S1 2021 Retraité IFRS 16 S1 2020 Retraité IFRS 16 Chiffre d’affaires 2 069,5 1 904,2 2 069,5 1 904,2 Achats consommés et charges externes -373,8 -342,7 -377,1 -512,2 Charges de personnel -1 177,2 -1 080,0 -1 177,8 -1 080 ,0 Impôts et taxes -83,8 -72,3 -83,8 -72,3 Amortissements et provisions -268,7 -242,3 -123,5 -112,6 Autres produits et charges opérationnels courants 80,1 44,3 80,1 44,3 Loyers -15,5 -14,4 -186,2 -169,5 Résultat opérationnel courant 230,7 196,7 202,0 171,3 Autres produits et charges opérationnels non courants 11,6 15,3 11,2 15,3 Résultat opérationnel 242,3 212,0 213,2 186,6 Coût de l’endettement financier net -109,2 -113,3 70 -79,8 Résultat avant impôt 133,1 98,7 143,2 106,8 Charge d’impôt -30,9 -28,3 -33,2 -30,2 QP de résultat dans les entreprises associées et coentreprises 0,1 1,8 0,1 1,8 Résultat net part du Groupe 102,4 73,0 110,1 79,1 Bilan consolidé (Examen limité en cours) En M€ 30-juin-21 31-décembre-20 Actif Non courant 15 238 14 556 Goodwill 1 653 1 494 Immobilisations incorporelles 2 944 2 881 Immobilisations corporelles et immobilier en cours de développement 7 432 6 969 Droit d’utilisation d’un actif 2 832 2 817 Autres actifs non courants 377 394 Actif Courant 2 033 1 860 Dont disponibilités et VMP 949 889 Actifs détenus en vue de la vente 475 550 TOTAL ACTIF 17 746 16 967 Fonds propres part du groupe et impôts différés à l'infini 4 161 4 071 Capitaux propres part du Groupe 3 569 3 495 Impôts différés à l'infini sur incorporels d'exploitation 592 576 Intérêts minoritaires -4 -5 Passif Non Courant 10 506 10 268 Autre passif d'impôt différé et autres passifs non courants 842 870 Provisions pour risques et charges 182 191 Dettes financières à moyen et long terme 6 291 6 037 Prêts relais à long terme 449 450 Engagements locatifs à long terme 2 743 2 720 Passif Courant 3 084 2 633 Dont dette à court terme 1 458 1 008 Dette prêts relais à court terme 66 48 TOTAL PASSIF 17 746 16 967 Flux de trésorerie hors IFRS 16 (Examen limité en cours) En M€ S1 2021 S1 2020 Flux nets de trésorerie générés par l'activité 213 245 Investissements de construction -296 -168 Acquisitions d'immobilier -158 -194 Cessions immobilières 29 1 Investissements d'exploitation et prises de participations nets -378 -293 Flux nets d’investissements -803 -654 Flux nets de financement 652 472 Variation de trésorerie sur la période 60 63 Trésorerie de fin de période 949 902 1 En cours d’examen limité

2 En cours d’examen limité

3 Hors prêts-relais liés à des actifs détenus en vue de la vente pour 475 M€ au 30.06.21, qui seront remboursés par le produit de la cession des actifs détenus en vue de la vente

4 Hors incidence des actifs immobiliers en cours de cession de 475 M€ au 30.06.21

5 Etude JLL « European Healthcare », Juillet 2021 Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210921005944/fr/

