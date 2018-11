ORPEA : SOLIDE CROISSANCE DU CA AU T3 2018 : +8,5% (865 M)

RENFORCEMENT EN ALLEMAGNE DANS LES MAISONS DE RETRAITE PREMIUM AVEC L’ACQUISITION DE 7 ÉTABLISSEMENTS ET LA CRÉATION D’UNE JOINT-VENTURE DÉDIÉE

CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2018

Regulatory News:

Le Groupe ORPEA (Paris:ORP), un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie, et maintien à domicile), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018, clos le 30 septembre dernier ainsi que l’acquisition du groupe Axion en Allemagne.

En M€ Trimestriel 9 mois T3 2018 T3 2017 Var. 2018 2017 Var. France Benelux 513,6 483,0 +6,3% 1 523,8 1 442,6 +5,6% Europe centrale 220,6 200,4 +10,1% 650,4 583,3 +11,5% Europe de l’Est 85,6 77,4 +10,7% 248,6 190,3 +30,6% Péninsule Ibérique 44,6 35,8 +24,7% 120,5 105,3 +14,4% Autres pays 0,6 0,5 +16,2% 1,6 1,2 +34,3% Chiffre d’affaires total 865,0 797,1 +8,5% 2 544,9 2 322,8 +9,6% Dont croissance organique1 +5,0% +5,1%

Dates de consolidation : Anavita en Tchéquie à partir du 1er avril 2017, Dr. Dr. Wagner en Autriche à partir du 1er juillet 2017, Inoges en Allemagne à partir du 1er janvier 2018, Woonzorgnet et Dagelijks Leven aux Pays-Bas au 1er avril 2018 et au 1er juillet 2018 respectivement. Les cessions en France sont déconsolidées à partir du 1er avril 2018. September et Allerzorg aux Pays-Bas, ainsi que le Brésil et le Portugal, seront consolidés à partir du 1er janvier 2019.

_____________________

1 La croissance organique du chiffre d’affaires du Groupe intègre : 1. La variation du chiffre d’affaires (N vs N-1) des établissements existants consécutive à l’évolution de leurs taux d’occupation et des prix de journée ; 2. La variation du chiffre d’affaires (N vs N-1) des établissements restructurés ou dont les capacités ont été augmentées en N ou en N-1 ; 3. Le chiffre d’affaires réalisé en N par les établissements créés en N ou en N-1, et la variation du chiffre d’affaires des établissements récemment acquis sur une période équivalente en N à la période de consolidation en N-1.

Renforcement en Allemagne avec l’acquisition des établissements du groupe Axion

Dans le cadre de sa stratégie d’expansion sélective, ORPEA acquiert les établissements du groupe allemand Axion afin de renforcer sa position sur le secteur des maisons de retraite premium en Allemagne.

Ce segment, encore peu développé en Allemagne, présente un potentiel de croissance important. En effet, l’offre premium se limite aujourd’hui à seulement une vingtaine d’établissements malgré une demande de plus en plus importante dans les grandes villes pour davantage de qualité et de services.

Le Groupe Axion a été créé en 2001 par Mr Tavridis, son dirigeant actuel. Son expérience de plus de 20 ans dans les maisons de retraite et le succès de son modèle premium en font un expert reconnu sur le marché allemand. Axion gère aujourd’hui 7 établissements regroupant 985 lits dont 2 établissements (275 lits) haut de gamme à Hambourg.

En 2017, les établissements de ce groupe ont généré un chiffre d’affaires de 30 M€ avec un niveau de rentabilité qui sera relutif sur les marges de la zone géographique Europe centrale d’ORPEA.

Parallèlement, ORPEA et Mr Tavridis créent une joint-venture détenue à 75% par ORPEA pour le développement d’établissements premium en Allemagne. Cette JV a pour objectif de créer de nouveaux établissements dans les grandes villes allemandes en ciblant exclusivement les localisations à fort pouvoir d’achat. Mr Tavridis sera le directeur général de cette joint-venture.

L’opération est soumise à l’accord de l’Autorité de la concurrence allemande. Les établissements d’Axion seront consolidés à compter du 1er janvier 2019.

Ce développement s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’ORPEA de montée en gamme du réseau allemand afin d’accroitre significativement la création de valeur sur le moyen et le long terme, essentiellement par des créations d’établissements se différenciant des autres opérateurs.

Yves Le Masne, Directeur Général d’ORPEA, commente :

« Le dynamisme de l’activité est resté particulièrement soutenu au 3ème trimestre avec un chiffre d’affaires en hausse de 8,5% à 865 M€. Cette progression résulte à 60% de la croissance organique (+5,0%), fruit de la stratégie de création de valeur déployée au cours des 5 dernières années aussi bien sur le réseau existant que sur les ouvertures. La contribution de la croissance externe est de 40% sur le trimestre, notamment au travers de Woonzorgnet et Dagelijks Leven aux Pays-Bas, et Inoges en Allemagne.

Sur 9 mois, le chiffre d’affaires atteint 2 545 M€, en hausse de 9,6%. La croissance organique à +5,1% demeure soutenue dans toutes les zones géographiques grâce à l’attractivité et au positionnement des établissements historiques, à la montée en puissance des nouveaux établissements ouverts ces deux dernières années et à l’ouverture de plus de 2 100 lits depuis début 2018 dans 7 pays différents.

ORPEA a par ailleurs poursuivi sa stratégie de croissance externe sélective en accélérant son expansion sur le segment premium des maisons de retraite en Allemagne. Comme dans tous ses pays d’implantation, le Groupe développe une offre haut de gamme dans les meilleures localisations, afin de répondre à une demande croissante dans les grandes villes.

Les acquisitions récemment annoncées, le réseau de 13 000 lits en construction, les projets en cours et la diversification géographique du Groupe forment un socle de croissance solide permettant à ORPEA d’aborder les années à venir avec optimisme. ORPEA réitère, avec confiance, un objectif de chiffre d’affaires de plus de 3 400 M€ pour 2018 et vise désormais une marge d’EBITDA supérieure à celle de 2017. »

Prochain communiqué : chiffre d’affaires annuel 2018

12 février 2019 après la clôture du marché

A propos d’ORPEA (www.orpea-corp.com)

Créé en 1989, ORPEA est un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance, avec un réseau de 854 établissements pour 86 757 lits (dont 13 599 lits en restructuration ou construction) dans 13 pays, soit :

32 582 lits en France répartis sur 346 sites (dont 2 223 lits en restructuration ou construction)

54 175 lits hors France (Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Chine, Espagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Tchéquie et Suisse) répartis sur 508 sites (dont 11 376 lits en restructuration ou construction)

ORPEA est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120, STOXX 600 Europe, MSCI Small Cap Europe et CAC Mid 60.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181105005721/fr/