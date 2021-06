ORPEA : 6 acquisitions en Europe : 4 713 lits dans 3 pays

Relèvement de l’objectif de croissance du CA 2021 À au moins +7,5%

Regulatory News :

Le Groupe ORPEA (Paris:ORP), un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie et maintien à domicile), poursuit son développement grâce à six nouvelles acquisitions ciblées en Europe.

Irlande : ORPEA devient n°1 avec les acquisitions du Groupe FirstCare, du site emblématique de Dublin, Belmont House et des 50% restants de Brindley Healthcare

Créé en 1994 et détenu par son fondateur, FirstCare est le 4ème opérateur de maisons de retraites en Irlande avec 8 établissements représentant 857 lits, dont 2 sites (306 lits) en construction.

Les établissements sont récents, avec d’excellentes localisations, notamment à Dublin, avec plus de 90% de chambres individuelles. Certains établissements pourront également être étendus et surtout spécialisés, notamment en Soins de Suite et Réadaptation.

ORPEA acquiert également 4 immeubles sur les 8 établissements.

En 2020, FirstCare a réalisé un chiffre d’affaires de 30 M€ et devrait atteindre à terme 50 M€ avec l’ouverture des 2 sites en construction. FirstCare1 sera consolidé à compter du 1er juillet 2021.

ORPEA a également acquis la maison de retraite Belmont House (157 lits), établissement le plus prestigieux et reconnu de Dublin, situé dans un des quartiers les plus recherchés de la capitale irlandaise et offrant des prestations haut de gamme.

Ces opérations, menées conjointement avec l’achat des 50% non détenus dans Brindley Healthcare et compte tenu de l’acquisition de TLC en janvier 2020, permettent à ORPEA de devenir le premier acteur privé en Irlande avec un réseau total de plus de 2 284 lits (25 établissements), pour un chiffre d’affaires à terme de plus de 135 M€.

Dans un pays où l’offre est insuffisante avec près de 10 000 lits à construire d’ici à 2030, le Groupe ORPEA dispose désormais d’une plateforme de développement solide, bénéficiant d’une réputation de premier plan, et permettant de poursuivre ses développements organiques aussi bien en maisons de retraite qu’en SSR ou en santé mentale, en offrant la meilleure qualité de soins et de services pour renforcer encore la sécurité et le bien-être des patients, résidents et collaborateurs.

Suisse : acquisition du Groupe Sensato AG

Fondé en 2008, Sensato AG est l’un des premiers groupes privés suisses avec un réseau de 7 établissements (443 lits) modernes dans le nord et nord-ouest du pays (cantons d’Argovie, Berne et Thurgovie) et une offre duale de maisons de retraites et de résidences services, présentant une forte complémentarité géographique ainsi qu’un potentiel de synergies avec le réseau existant d’ORPEA (Senevita) en Suisse.

L’acquisition de Sensato AG correspond parfaitement aux critères de création de valeur d’ORPEA :

Une réputation de qualité et d’excellence des soins ;

Des immeubles modernes, construits il y a moins de 5 ans et situés dans d’excellentes localisations ;

Près d’un tiers du réseau en phase de déploiement, offrant un potentiel significatif d’augmentation du volume d’activité et d’optimisation des performances opérationnelles.

En 2020, Sensato AG a réalisé un chiffre d’affaires de 20 M€. Il est consolidé depuis le 1er mai 2021.

Grâce à cette acquisition ORPEA conforte sa place de numéro 2 en Suisse avec un réseau total de 47 établissements et 4 367 lits.

Espagne : renforcement de l’offre globale de soins sur 3 métiers avec l’acquisition d’Hestia Alliance et de 7 établissements de Sanitas

Le Groupe Hestia Alliance, créé en 1992, présente une offre globale de soins de suite, soins palliatifs, longs séjours et santé mentale au sein de 14 établissements situés à 60% dans Madrid et Barcelone intramuros et 14% dans les iles Baléares. Le réseau Hestia, l’un des plus importants du pays avec 2 131 lits, bénéficie d’une excellente réputation de prise en charge et offre une grande complémentarité avec le réseau d’ORPEA en Espagne. L’équipe de management restera en relation avec le Groupe et continuera de collaborer avec ORPEA en Espagne pour partager son savoir-faire et son expérience.

Hestia a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 70 M€. Dans le cadre de cette transaction, ORPEA acquiert également 7 immeubles. Hestia2 sera consolidé fin 2021 ou, au plus tard, début 2022.

Cette acquisition renforce ainsi significativement la position d’ORPEA dans le SSR et la santé mentale en Espagne, et constitue une nouvelle base de développement pour ces activités dont le besoin est croissant.

En complément, ORPEA acquiert auprès de Sanitas, filiale de Bupa, groupe britannique d’assurance maladie et de soins, 7 établissements (838 lits) qui permettront de compléter le maillage actuel du Groupe avec des maisons de retraite premium. 2 de ces établissements sont ouverts (188 lits) et 5 en redéploiement et construction à Madrid, Barcelone, Logrono et San Sebastian, représentant au total un chiffre d’affaires potentiel de 25 M€ à maturité.

A l’issue de ces deux opérations, ORPEA sera présent sur le marché espagnol avec trois métiers complémentaires, au travers de 87 établissements représentant 14 300 lits.

6 acquisitions créatrices de valeur représentant plus de 4 700 lits et plus de 210 M€ de CA

Ces 6 acquisitions illustrent parfaitement la singularité de la stratégie de croissance externe déployée par le Groupe. Elles complètent parfaitement le maillage géographique et le parcours de soins dans les différents pays et présentent des caractéristiques communes :

Des actifs de qualité, récents pour la plupart, dans des localisations stratégiques au sein des grandes villes européennes ;

Une excellente réputation dans la prise en charge des résidents et patients au niveau local ou national ;

Des groupes de taille intermédiaire, plus faciles à intégrer et correspondant aux critères financiers stricts d’ORPEA.

Ainsi, en seulement 6 mois, grâce à l’expérience des équipes de management locales et leur longue implication dans le secteur, le groupe a pu saisir les meilleures opportunités représentant 42 établissements, soit 4 713 lits, dont 20% en développement. Ces acquisitions représentent un chiffre d’affaires additionnel en année pleine, à maturité, d’ici 2 à 3 ans, de plus de 210 M€, avec un levier important sur la profitabilité.

ORPEA consolide ainsi sa position de leader mondial de la prise en charge de la Dépendance, avec 1 156 établissements, représentant 116 514 lits dont 90 155 ouverts et un réservoir de croissance record de 26 359 lits en construction.

Relèvement de l’objectif de croissance du chiffre d’affaires 2021 : > +7,5%

La bonne dynamique de remontée des taux d’occupation dans toutes les zones géographiques, initiée en mars et qui s’est encore accélérée en juin, combinée à la contribution de ces nouvelles acquisitions sélectives, conduisent le Groupe à relever son objectif de croissance annuelle du chiffre d’affaires pour 2021 à plus de +7,5%, soit au moins 4 215 M€ (contre au moins +6%, soit 4 155 M€ précédemment).

Yves Le Masne, Directeur Général d’ORPEA, conclut :

« Les acquisitions de FirstCare, Belmont House, Sensato AG, Hestia et d’une partie des établissements de Sanitas, permettent à ORPEA d’atteindre des positions de premier plan ou de renforcer son offre de soins sur des marchés caractérisés par des besoins croissants, nécessitant le développement d’une offre répondant aux meilleurs standards de qualité de prise en charge. Avec ces opérations sélectives, ORPEA démontre une nouvelle fois la force de son modèle décentralisé et sa capacité à identifier des opportunités créatrices de valeur grâce à l’expérience de ses équipes, dans chacune de ses zones géographiques.

Fort de cette dynamique et d’une remontée rapide des taux d’occupation, le Groupe peut d’ores et déjà relever son objectif de chiffre d’affaires 2021 à plus de 4 215 M€, et surtout sécuriser davantage encore une croissance soutenue pour les prochaines années.

Parallèlement, ORPEA poursuit avec la même sélectivité, sa dynamique de développement à long terme au niveau global, grâce à la création de nouveaux établissements dans des pays à fort pouvoir d’achat, et nécessitant le déploiement d’une offre de qualité. »

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 1er semestre 2021

20 juillet 2021 après la clôture du marché

A propos d’ORPEA (www.orpea-corp.com)

Créé en 1989, ORPEA est un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance, avec un réseau de 1 156 établissements pour 116 514 lits (dont 26 359 lits en construction) dans 23 pays, répartis sur 5 zones géographiques :

France Benelux : 586 établissements / 49 207 lits (dont 5 672 en construction)

Europe Centrale : 268 établissements / 28 419 lits (dont 5 828 en construction)

Europe de l’Est : 142 établissements / 15 255 lits (dont 4 101 en construction)

Péninsule Ibérique / Latam : 158 établissements / 23 108 lits (dont 10 373 en construction)

Autre pays : 2 établissements / 525 lits (dont 385 en construction).

ORPEA est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120, STOXX 600 Europe, MSCI Small Cap Europe et CAC Mid 60.

1us réserve de l’accord des Autorités de la Concurrence

2 Sous réserve de l’accord des Autorités de la Concurrence

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210629005932/fr/