ORPEA : Solide progression de la campagne de vaccination : 85 % des résidents vaccinés

Croissance dynamique du chiffre d’affaires au T1 2021 : +4,7% (1 027,3 M€)

Croissance organique : + 1,0% (+2,0% à nb de jours égal)

Confirmation de l’objectif de croissance du CA 2021 > +6%

Le Groupe ORPEA (Paris:ORP), un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie et maintien à domicile), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2021, clos le 31 mars dernier.

Yves Le Masne, Directeur Général d’ORPEA, commente :

« Nos maisons de retraite offrent aujourd’hui un cadre sanitaire sécurisé où la vie sociale a pu reprendre grâce au succès du déploiement de la campagne de vaccination contre la Covid-19, même si la plus grande vigilance reste de rigueur.

Grâce à cette évolution majeure par rapport à l’année 2020, et à la qualité des établissements ORPEA, le chiffre d’affaires du 1er trimestre enregistre une croissance de près de 5%, dont 1% de croissance organique et même 2% à nombre de jours identique, surtout grâce à la reprise générale des taux d’occupation en mars. Cette performance est d’autant plus remarquable que le 1er trimestre 2020 avait été l’un des plus dynamiques jamais observé.

Ainsi, le Groupe réitère, avec confiance, son objectif d’une croissance d’au moins 6% de son chiffre d’affaires en 2021.

ORPEA dispose de tous les atouts pour sortir renforcé de cette crise et poursuit ainsi activement son développement, tant par de nouvelles constructions que par des acquisitions ciblées respectant ses stricts critères financiers et de qualité. »

Gestion de la Covid-19 : confirmation du succès de la campagne vaccinale et reprise de la vie sociale

Le succès de la campagne vaccinale s’est confirmé au cours des dernières semaines : à ce jour le taux de vaccination atteint est de 85% des résidents et 57% des collaborateurs de maisons de retraite du Groupe.

Ainsi, la situation sanitaire des établissements s’est encore significativement améliorée dans l’ensemble des pays. Plus de 95% des établissements ne présentent plus aucun cas de Covid-19 et le pourcentage de résidents testés positifs à la Covid-19 est de 0,2% au 3 mai 2021, dont la plupart sont asymptomatiques.

La vaccination a donc été déterminante pour sécuriser les établissements sur un plan sanitaire, permettant à chacun d’entre eux, et dès lors que la situation sanitaire le permet, de redevenir des lieux de vie conviviaux et chaleureux, où la vie sociale a retrouvé sa place prééminente : repas au restaurant, animations et sorties extérieures, visites des proches en chambre, … Bien entendu, l’ensemble des mesures barrières, des procédures liées aux tests, restent en place, et, une réponse sur-mesure est apportée à chaque établissement en fonction d’une potentielle circulation du virus.

Solide croissance du chiffre d’affaires au T1 2021 : +4,7%

En M€ T1 2021 T1 2020 Var. France Benelux 635,7 582,3 +9,2% Europe centrale 260,1 253,7 +2,5% Europe de l’Est 90,7 91,1 -0,4% Péninsule Ibérique et Latam 40,1 53,0 -24,3% Autres pays 0,7 0,8 -12,5% Chiffre d’affaires total 1 027,3 980,9 +4,7% Dont Croissance organique1 +1,0%

Dates de consolidation : Clinipsy en France à partir du 15 juillet 2020, Sinoué en France à partir du 1er avril 2020.

Composition des zones géographiques : France Benelux (France, Belgique, Pays-Bas, Irlande), Europe centrale (Allemagne, Italie et Suisse), Europe de l’Est (Autriche, Pologne, Rép. Tchèque, Slovénie, Lettonie, Croatie, Russie), Péninsule Ibérique et Latam (Espagne, Portugal, Brésil, Uruguay, Mexique, Colombie, Chili), Autres pays (Chine).

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 enregistre une croissance solide de +4,7% pour atteindre 1 027,3 M€, résultant de la contribution des acquisitions notamment en France, et d’une croissance organique de +1,0%. A nombre de jours identique, la croissance organique s’établit à +2,0% (2020 année bissextile). Cette performance est d’autant plus forte que la base de comparaison est particulièrement haute, l’activité des mois de janvier et février 2020, pré-pandémie, ayant été très élevée. De plus, depuis le mois de mars 2021, la dynamique de reprise des taux d’occupation s’est accélérée, sous l’effet de la campagne vaccinale et d’un rythme d’admissions soutenu. Cette progression est assez homogène dans toutes les zones géographiques.

ORPEA bénéficie d’une dynamique particulièrement favorable sur l’ensemble de ses zones géographiques, grâce à :

- une situation sanitaire au sein des maisons de retraite du Groupe bien maîtrisée (moins de 0,2% de cas positifs) ;

- une offre spécialisée axée sur la qualité et la sécurité de la prise en charge ;

- des immeubles et équipements modernes au cœur des villes.

Sur le 1er trimestre 2021, le Groupe a ouvert plus de 500 lits, issus de 5 nouvelles constructions et d’extensions, conformément à son plan d’ouvertures.

La zone France Benelux, qui affiche une croissance de +9,2% de son chiffre d’affaires, bénéficie de l’intégration de Sinoué et Clinipsy, et d’une progression des taux d’occupation.

Sur la zone Europe centrale, le chiffre d’affaires progresse de +2,5%, bénéficiant d’une bonne dynamique de reprise des admissions.

En Europe de l’Est, l’activité est globalement stable.

Le chiffre d’affaires de la zone Péninsule Ibérique et Latam, est en recul de -24,3% sous l’effet de la première vague épidémique qui a entrainé une baisse plus prononcée des taux d’occupation en Espagne, où plus de 60% des établissements se situent à Madrid.

Après ce solide 1er trimestre, le Groupe réitère, avec confiance, son objectif d’une croissance d’au moins 6% de son chiffre d’affaires en 2021.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires 1er semestre 2021

20 juillet 2021 après la clôture du marché

A propos d’ORPEA (www.orpea-corp.com)

Créé en 1989, ORPEA est un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance, avec un réseau de 1 114 établissements pour 111 801 lits (dont 25 403 lits en construction) dans 23 pays, répartis sur 5 zones géographiques :

- France Benelux : 572 établissements / 47 906 lits (dont 5 366 en construction)

- Europe Centrale : 261 établissements / 27 976 lits (dont 5 828 en construction)

- Europe de l’Est : 142 établissements / 15 255 lits (dont 4 101 en construction)

- Péninsule Ibérique / Latam : 137 établissements / 20 139 lits (dont 9 723 en construction)

- Autre pays : 2 établissements / 525 lits (dont 285 en construction).

ORPEA est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120, STOXX 600 Europe, MSCI Small Cap Europe et CAC Mid 60.

1 La croissance organique du chiffre d’affaires du Groupe intègre : 1. La variation du chiffre d’affaires (N vs N-1) des établissements existants consécutive à l’évolution de leurs taux d’occupation et des prix de journée ; 2. La variation du chiffre d’affaires (N vs N-1) des établissements restructurés ou dont les capacités ont été augmentées en N ou en N-1 ; 3. Le chiffre d’affaires réalisé en N par les établissements créés en N ou en N-1, et la variation du chiffre d’affaires des établissements récemment acquis sur une période équivalente en N à la période de consolidation en N-1.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210504006053/fr/