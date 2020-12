OS RESERVE désignée Meilleures fleurs séchées aux Prix Spiritleaf 2020

OTTAWA, 21 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (TSX: HEXO; NYSE: HEXO) (« HEXO » ou la « Société ») est fière d’annoncer qu’elle est lauréate de la catégorie Meilleures fleurs séchées des Prix Spiritleaf 2020. La cérémonie s’est déroulée virtuellement le 6 décembre 2020, en présence des partenaires franchisés, des employés et des fournisseurs de Spiritleaf.



« Merci à Spiritleaf d’avoir reconnu OS RESERVE et d’avoir organisé ces prix. Nous sommes heureux de constater que les consommateurs et les détaillants aiment nos produits de fleurs OS RESERVE », a déclaré le PDG et cofondateur d’HEXO, Sébastien St-Louis. « HEXO est dans une solide situation financière et vise à augmenter ses ventes nationales alors que nous continuons d’accroître notre part du marché. Original Stash contribue à cette croissance en offrant aux consommateurs des produits de cannabis de qualité à des prix qui écrasent ceux du marché noir ».

Dès son arrivée, Original Stash s’est imposée comme une marque perturbatrice de marché, ouvrant la voie à d’autres acteurs de la catégorie des marques économiques. Authentique et pas compliquée, Original Stash propose aux consommateurs de cannabis des produits de cannabis de qualité, à des prix concurrentiels. Original Stash offre aussi les produits de la gamme OS RESERVE présentant 20 % ou plus de THC.

Les Prix Spiritleaf récompensent les meilleurs produits à base de cannabis disponibles sur le marché et sont soumis au votes des clients et du personnel des 67 magasins Spiritleaf du Canada. Spiritleaf est un réseau de vente de cannabis au détail créé par Inner Spirit Holdings Ltd. (CSE:ISH).

