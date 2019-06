OSE Immunotherapeutics : Résultats de l'Assemblée générale mixte du 26 juin 2019

Regulatory News:

OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) (Paris:OSE), annonce que l’Assemblée générale réunie ce jour a approuvé toutes les résolutions proposées par le Conseil d’administration.

Le résultat complet des votes de l’Assemblée générale mixte est disponible sur le site internet de la société, rubrique Investisseurs/Assemblée Générale (https://ose-immuno.com/general-shareholders-meetings/).

Au total, 78 actionnaires étaient présents ou représentés ou votaient par correspondance. Ils possédaient ensemble 9 003 075 actions (soit 60,93 % du capital) et 13 626 575 voix (représentant 66,96 % des droits de vote).

L’Assemblée générale a approuvé la nomination de Nicolas Poirier en qualité de nouvel administrateur représentant les salariés actionnaires d’OSE Immunotherapeutics.

Nicolas Poirier est Directeur scientifique d’OSE Immunotherapeutics depuis 2016. Il avait rejoint la société en 2009 en tant que Chef de projet puis Directeur des Programmes scientifiques. Docteur en Sciences en Immunologie, Nicolas Poirier bénéficie d’une solide expertise dans le développement d’immunothérapies. Il a mis au point des stratégies thérapeutiques innovantes sur des cibles et des voies nouvelles en immunologie pour répondre à des pathologies sévères à fort besoin médical, contribuant ainsi fortement aux progrès de la société. Avec son équipe de R&D, il poursuit l’identification de cibles d’intérêt majeur pour les transformer en immunothérapies à fort potentiel. Nicolas Poirier est l’auteur de plusieurs publications internationales de premier plan et de brevets dans le domaine de l’immunothérapie.

Au cours de cette Assemblée générale, Dominique Costantini, Présidente, et Alexis Peyroles, Directeur général d’OSE Immunotherapeutics, ont rappelé les dernières avancées et la stratégie de croissance de la Société.

« Depuis le début de l’année, nous avons poursuivi activement le développement clinique de notre portefeuille de produits en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes. Par ailleurs, nous explorons des nouvelles opportunités pour Tedopi®, le produit le plus avancé du portefeuille, et pour FR104, prêt à entrer en phase 2. Nous sommes très satisfaits des avancées de nos deux candidats médicaments développés en partenariat : BI 765063 avec Boehringer Ingelheim et OSE-127 avec Servier, deux produits qui soutiennent notre stratégie de partenariats qui par ailleurs génère des paiements d’étapes importants pour OSE », commente Alexis Peyroles, Directeur général d’OSE Immunotherapeutics.

Des récentes avancées cliniques majeures de quatre programmes thérapeutiques différenciés en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes

- Tedopi®, combinaison de néoépitopes, en phase 3 clinique dans le cancer du poumon non à petites cellules après échec des checkpoints inhibiteurs, est le produit le plus avancé de la société. Le 20 juin dernier, à l’issue de la revue des données cliniques incluant les données de sécurité, le Comité indépendant d’experts scientifiques de l’essai (IDMC, « Independent Data Monitoring Committee ») a recommandé la poursuite de l’étude sans modifications, confirmant le développement de Tedopi® chez des patients sans option thérapeutique validée à ce jour et avec un fort besoin médical.

- Tedopi® est également en cours d’évaluation dans un essai clinique de phase 2 en combinaison avec Opdivo® (nivolumab), checkpoint inhibiteur, dans le cancer du pancréas sous la promotion du groupe coopérateur en oncologie GERCOR et avec le soutien de Bristol-Myers Squibb.

- BI 765063 (OSE-172), inhibiteur de point de contrôle myéloïde développé en partenariat avec Boehringer Ingelheim, est entré en phase 1 clinique dans les tumeurs solides avancées. Il s’agit d’une étude de dose de BI 765063, administré seul et en combinaison avec un anticorps monoclonal et antagoniste de PD-1 de Boehringer Ingelheim, BI 754091, un inhibiteur de point de contrôle des lymphocytes T. Cet essai vise à évaluer la tolérance, la pharmacocinétique, la pharmacodynamie et des données préliminaires d’efficacité. Le premier patient a été inclus et traité en juin 2019.

- OSE-127, anticorps monoclonal ciblant le récepteur IL-7 développé en partenariat avec Servier, est entré en phase 1 clinique dans le traitement des maladies auto-immunes. Cette étude clinique d’escalade de dose vise à évaluer la sécurité et la tolérance de doses uniques et répétées d’OSE-127 administrées par voie intraveineuse et sous-cutanée. Elle prévoit l’inclusion de 63 volontaires sains dont les premiers ont été inclus fin 2018.

Une stratégie dynamique de partenariats basée sur un portefeuille de produits innovants, permettant de générer des revenus non dilutifs et de financer ses programmes de R&D

Dans le cadre de ses accords de collaboration, OSE Immunotherapeutics a reçu un montant de 25 M€ de nouveaux paiements d’étapes au cours du premier semestre 2019, lui assurant une visibilité financière jusqu’à fin 2020 (10 M€ de Servier à l’exercice de la première option de licence dans le cadre de l’accord de licence en 2 étapes sur OSE-127 ; 15 M€ de Boehringer Ingelheim suite à l’obtention de l’autorisation d’essai clinique de BI 765063 et au premier patient traité dans l’essai).

Par ailleurs, OSE Immunotherapeutics évalue les meilleures options pour continuer un développement robuste de FR104, un actif prêt à entrer en Phase 2 dans les maladies auto-immunes ou dans la transplantation, y compris des opportunités de partenariat mondial.

En Recherche & Développement

Disposant de plusieurs plateformes scientifiques et technologiques, néoépitopes, anticorps monoclonaux agonistes ou antagonistes, la Société poursuit activement des nouveaux programmes innovants en recherche. En mars 2019, elle a présenté BiCKI®, sa nouvelle plateforme d’inhibiteurs bispécifiques de points de contrôle ciblant le récepteur PD-1 et d’autres cibles innovantes.

A PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie en phase clinique. Elle développe des immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats, pour l’activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes. La société dispose de plusieurs plateformes technologiques et scientifiques : néoépitopes, anticorps monoclonaux agonistes ou antagonistes, idéalement positionnées pour combattre le cancer et les maladies auto-immunes. Son portefeuille clinique de premier plan a un profil de risque diversifié. La combinaison innovante de néoépitopes (Tedopi®) est actuellement en Phase 3 clinique dans le cancer du poumon avancé (Non-Small Cell Lung Cancer) après échec des checkpoints inhibiteurs anti-PD-1 et anti-PD-L1 ; il est aussi en Phase 2 dans le cancer du pancréas, en combinaison avec le checkpoint inhibiteur Opdivo®. BI 765063 (OSE-172 - anticorps monoclonal anti-SIRPa) est codéveloppé dans le cadre d’un accord de collaboration et de licence avec Boehringer Ingelheim ; cet inhibiteur de point de contrôle est actuellement en Phase 1 clinique dans les tumeurs solides avancées. BiCKI® est une plateforme de protéines de fusion bispécifiques construite autour d’une ossature centrale anti-PD-1 (OSE-279) fusionnée à de nouvelles cibles d’immunothérapies. FR104 (anticorps monoclonal anti-CD28) a montré des résultats de Phase 1 positifs, avec un potentiel dans le traitement des maladies auto-immunes. Une option de licence en 2 étapes a été signée avec Servier en 2016 pour développer OSE-127 (anticorps monoclonal humanisé ciblant le récepteur CD127, la chaîne alpha du récepteur de l'interleukine-7) jusqu’à la finalisation d’une Phase 2 clinique prévue dans les maladies auto-immunes de l’intestin ; en parallèle, Servier prévoit un développement dans la maladie de Sjögren. OSE-127 est actuellement en Phase 1 clinique.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d’OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns.

Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l’usage du conditionnel et par les verbes « s’attendre à », « anticiper », « croire », « planifier » ou « estimer » et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d’autres termes similaires.

Bien que la direction d’OSE Immunotherapeutics estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d’OSE Immunotherapeutics et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d’OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par OSE Immunotherapeutics auprès de l’AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir.

Ce communiqué n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le Document de Référence d’OSE Immunotherapeutics, enregistré par l’AMF le 26 avril 2019, incluant le rapport financier annuel 2019, disponible sur le site internet d’OSE Immunotherapeutics.

OSE Immunotherapeutics ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.

