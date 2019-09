OSE Immunotherapeutics : obtient un nouveau brevet en Europe protégeant son anticorps monoclonal cytotoxique OSE-703, visant le récepteur à l'IL-7 dans le traitement du cancer

Ce brevet protège OSE-703 jusqu’en 2037

OSE Immunotherapeutics SA (Paris:OSE) (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), annonce la délivrance par l’Office Européen des Brevets d’un nouveau brevet renforçant la protection d’OSE-703, un anticorps monoclonal humanisé dirigé contre la partie extracellulaire de la chaîne alpha du récepteur de l’interleukine-7 (CD127), et cytotoxique pour les cellules humaines exprimant CD127, et son utilisation dans les traitements en immuno-oncologie.

Ce nouveau brevet protège OSE-703 au moins jusqu’en 2037. Son obtention en Europe renforce significativement la protection du produit et devrait permettre de faciliter la délivrance de brevets supplémentaires de la même famille dans d’autres territoires majeurs.

« Nous sommes très heureux de l’obtention de ce brevet européen qui renforce la propriété intellectuelle d’OSE-703 et consolide sa position dans notre portefeuille en tant qu’immunothérapie ciblant IL-7R pour le traitement du cancer », commente Alexis Peyroles, Directeur général d’OSE Immunotherapeutics.

OSE-703 est en cours d’évaluation préclinique, en collaboration avec le Memorial Kettering Cancer Center de New York, pour évaluer son profil d’efficacité et définir une stratégie de développement potentiel dans les tumeurs solides, avec des premiers modèles dans le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC, Non-Small Cell Lung Cancer) et le mésothéliome. Ce programme de recherche est mené par le Docteur Prasad S. Adusumilli, FACS, chirurgien thoracique expert en immunologie de la tumeur, et en particulier spécialiste de l’immunothérapie par les cellules CAR-T (chimeric antigen receptor T-cell).

A PROPOS d’OSE-703

OSE-703 est un anticorps monoclonal humanisé dirigé contre la partie extracellulaire de la chaîne alpha du récepteur de l’interleukine-7 (CD127), et cytotoxique pour les cellules humaines exprimant CD127. L’interleukine 7 (IL7) est un médiateur immunitaire connu depuis longtemps pour son rôle clé dans la croissance hématopoïétique des lymphocytes T et B. L’IL7 est produit par différents types de cellules telles que les kératinocytes, les cellules dendritiques, les hépatocytes, les neurones et les cellules épithéliales. En dépit d’un effet antitumoral théorique, l’expression aberrante du récepteur de l’IL7 (IL7R) dans différents types de cancer a été associée à un mauvais pronostic (K. Suzuki, J Clin Oncol, 2013) et il a été démontré que IL7 et la présence d’un récepteur de l’IL7 peuvent tous deux avoir un effet pro-tumoral dans différents cancers en diminuant l’apoptose des cellules cancéreuses ou en accélérant la prolifération des cellules et la formation lymphovasculaire (J. Lin et al., Anticancer Research, 2017).

A PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie en phase clinique. Elle développe des immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats, pour l’activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes. La société dispose de plusieurs plateformes technologiques et scientifiques : néoépitopes, anticorps monoclonaux agonistes ou antagonistes, idéalement positionnées pour combattre le cancer et les maladies auto-immunes. Son portefeuille clinique de premier plan a un profil de risque diversifié. La combinaison innovante de néoépitopes (Tedopi®) est actuellement en Phase 3 clinique dans le cancer du poumon avancé (Non-Small Cell Lung Cancer) après échec des checkpoints inhibiteurs anti-PD-1 et anti-PD-L1 ; il est aussi en Phase 2 dans le cancer du pancréas, en combinaison avec le checkpoint inhibiteur Opdivo®. BI 765063 (OSE-172 - anticorps monoclonal anti-SIRPa) est codéveloppé dans le cadre d’un accord de collaboration et de licence avec Boehringer Ingelheim ; cet inhibiteur de point de contrôle est actuellement en Phase 1 clinique dans les tumeurs solides avancées. BiCKI® est une plateforme de protéines de fusion bispécifiques construite autour d’une ossature centrale anti-PD-1 (OSE-279) fusionnée à de nouvelles cibles d’immunothérapies. FR104 (anticorps monoclonal anti-CD28) a montré des résultats de Phase 1 positifs, avec un potentiel dans le traitement des maladies auto-immunes. Une option de licence en 2 étapes a été signée avec Servier en 2016 pour développer OSE-127 (anticorps monoclonal humanisé ciblant le récepteur CD127, la chaîne alpha du récepteur de l'interleukine-7) jusqu’à la finalisation d’une Phase 2 clinique prévue dans les maladies auto-immunes de l’intestin ; en parallèle, Servier prévoit un développement dans la maladie de Sjögren. OSE-127 est actuellement en Phase 1 clinique. Plus d’informations sur http://ose-immuno.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d’OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns. Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l’usage du conditionnel et par les verbes « s’attendre à », « anticiper », « croire », « planifier » ou « estimer » et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction d’OSE Immunotherapeutics estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d’OSE Immunotherapeutics et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d’OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par OSE Immunotherapeutics auprès de l’AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir. Ce communiqué n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le Document de Référence d’OSE Immunotherapeutics, enregistré par l’AMF le 26 avril 2019, incluant le rapport financier annuel 2018, disponible sur le site internet d’OSE Immunotherapeutics. OSE Immunotherapeutics prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.

