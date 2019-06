OSE Immunotherapeutics : participera au HealthTech Investor Days (HTID)

Un événement organisé par France Biotech les 24 et 25 juin à Paris

Regulatory News :

OSE Immunotherapeutics SA (Paris:OSE) (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), annonce sa participation à la première édition des HealthTech Investor Days organisée par France Biotech les 24 et 25 juin 2019. Cet événement européen inédit réunira à Paris des investisseurs internationaux et des sociétés innovantes dans le domaine de la « HealthTech ».

« Nous sommes ravis de participer aux côtés de France Biotech à cet événement qui, pour la première fois à Paris et en Europe, va fédérer les acteurs européens et internationaux de la HealthTech autour de l’innovation dans la santé. OSE Immunotherapeutics s’inscrit dans la dynamique de ces rencontres avec une stratégie de partenariats basée sur un portefeuille de produits innovants en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes dont 4 programmes en cours de développement clinique. Ainsi, nous sommes très heureux de l’avancée de nos produits développés dans le cadre de nos accords de collaboration et de licence avec Boehringer Ingelheim pour BI 765063 et avec Servier pour OSE-127, accords qui nous ont permis de recevoir 25 millions d’euros de paiements d’étapes sur le premier semestre 2019. Avec Tedopi® en phase 3 dans le cancer du poumon avancé et en phase 2 dans le cancer du pancréas, et FR104 prêt à entrer en phase 2 dans les maladies auto-immunes ou dans la transplantation, la Société dispose aujourd’hui de produits de grande valeur pour créer des futures opportunités de partenariat », commente Alexis Peyroles, Directeur général d’OSE Immunotherapeutics.

A PROPOS DES HealthTech Investor Days

Le HealthTech Investor Days (HTID), placé à la fois sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République française, et du Parrainage du Ministre français de l’Economie et des Finances, Monsieur Bruno Le Maire, se déroulera les 24 et 25 juin à l’Hôtel Peninsula de Paris. Le cœur du HTID est constitué d’un système de rencontres individualisées entre entrepreneurs européens de la santé, investisseurs internationaux et grands groupes industriels.

A PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie en phase clinique. Elle développe des immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats, pour l’activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes. La société dispose de plusieurs plateformes technologiques et scientifiques : néoépitopes, anticorps monoclonaux agonistes ou antagonistes, idéalement positionnées pour combattre le cancer et les maladies auto-immunes. Son portefeuille clinique de premier plan a un profil de risque diversifié. La combinaison innovante de néoépitopes (Tedopi®) est actuellement en Phase 3 clinique dans le cancer du poumon avancé (Non-Small Cell Lung Cancer) après échec des checkpoints inhibiteurs anti-PD-1 et anti-PD-L1 ; il est aussi en Phase 2 dans le cancer du pancréas, en combinaison avec le checkpoint inhibiteur Opdivo®. BI 765063 (OSE-172 - anticorps monoclonal anti-SIRPa) est codéveloppé dans le cadre d’un accord de collaboration et de licence avec Boehringer Ingelheim ; cet inhibiteur de point est en Phase 1 clinique dans les tumeurs solides avancées. BiCKI® est une plateforme de protéines de fusion bispécifiques construite autour d’une ossature centrale anti-PD-1 (OSE-279) fusionnée à de nouvelles cibles d’immunothérapies. FR104 (anticorps monoclonal anti-CD28) a montré des résultats de Phase 1 positifs, avec un potentiel dans le traitement des maladies auto-immunes. Une option de licence en 2 étapes a été signée avec Servier en 2016 pour développer OSE-127 (anticorps monoclonal humanisé ciblant le récepteur CD127, la chaîne alpha du récepteur de l'interleukine-7) jusqu’à la finalisation d’une Phase 2 clinique prévue dans les maladies auto-immunes de l’intestin ; en parallèle, Servier prévoit un développement dans la maladie de Sjögren. OSE-127 est actuellement en Phase 1 clinique.

Plus d’informations sur http://ose-immuno.com

Cliquez et suivez-nous sur Twitter et Linkedln

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d’OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns.

Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l’usage du conditionnel et par les verbes « s’attendre à », « anticiper », « croire », « planifier » ou « estimer » et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d’autres termes similaires.

Bien que la direction d’OSE Immunotherapeutics estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d’OSE Immunotherapeutics et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d’OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par OSE Immunotherapeutics auprès de l’AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir.

Ce communiqué n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le Document de Référence d’OSE Immunotherapeutics, enregistré par l’AMF le 26 avril 2019, incluant le rapport financier annuel 2019, disponible sur le site internet d’OSE Immunotherapeutics.

OSE Immunotherapeutics ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190623005017/fr/