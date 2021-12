OSE Immunotherapeutics présente des premières données précliniques d'efficacité d'OSE-127, antagoniste du récepteur à l'IL-7, dans la leucémie aiguë lymphoblastique

Au congrès annuel de l’ASH (American Society of Hematology)

OSE Immunotherapeutics SA (Paris:OSE) (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) a présenté les premières données précliniques d’efficacité de l’antagoniste du récepteur à l’IL-7, OSE-127, dans des modèles PDX (Patient- Derived Xenograft) de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) à précurseurs B au congrès annuel de l’ASH (American Society of Hematology) qui se tient à Atlanta et en virtuel du 11 au 14 décembre 2021.

Les résultats du programme de recherche collaboratif mené par OSE Immunotherapeutics et le Centre Médical Universitaire Schleswig-Holstein de Kiel (Allemagne) portant sur l’efficacité anti-leucémique de l’immunothérapie OSE-127 dans des modèles PDX (Patient- Derived Xenograft) de LAL à précurseurs B, ont été présentés par le Dr. Lennart Lenk (Département de pédiatrie, groupe d’étude ALL-BFM, Université de Kiel Christian-Albrechts et Centre Médical Universitaire Schleswig-Holstein de Kiel) dans un poster intitulé : “IL7R targeting using OSE-127 Shows Robust Anti-Leukemic Activity in B-cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia Xenografts”*.

Le Pr. Denis Schewe, Chef du Département de Pédiatrie de l’Université Otto-von-Guericke à Magdeburg (précédemment du Département de Pédiatrie, Groupe d’étude ALL-BFM, Université de Kiel Christian-Albrechts et Centre Médical Universitaire Schleswig-Holstein de Kiel), commente : « Notre recherche est fondée sur des données précliniques et cliniques solides et sur un rationnel qui soutient le développement d’une immunothérapie ciblant CD127 dans le traitement de la leucémie aiguë lymphoblastique à cellules B mais potentiellement aussi à cellules T. Les patients en rechute ont un besoin urgent d’options innovantes en immunothérapies ciblées et nous sommes heureux de collaborer avec l’équipe de recherche et développement d’OSE pour faire face à ce défi clinique ».

OSE-127/S95011 est un anticorps monoclonal humanisé qui cible le récepteur CD127, la chaîne alpha du récepteur de l’interleukine-7 (IL-7R), permettant un effet antagoniste puissant sur les lymphocytes T effecteurs. Le ciblage de CD127/IL-7R est une stratégie innovante et prometteuse dans la LAL à précurseurs B ou à précurseurs T, la signalisation de CD127 étant importante pour le développement des cellules B et des cellules T ; des articles récents rapportent d’ailleurs le rôle majeur de CD127 dans le développement des LAL à précurseurs B et T (leucémie lymphoblastique à cellules T) **. Malgré le pronostic favorable de la LAL à précurseurs B, la rechute reste un défi clinique et le besoin en nouvelles immunothérapies ciblées est urgent. La LAL à précurseurs T est un cancer hématologique agressif dont les options de traitements sont limitées en cas de rechute.

Les équipes d’OSE Immunotherapeutics et de l’Université de Kiel ont démontré que l’utilisation d’OSE-127 pour cibler l’IL-7R est une approche efficace d’immunothérapie dans la LAL à précurseurs B et pourrait s’avérer particulièrement bénéfique pour les patients avec une expression élevée d’IL-7R et/ou en rechute/réfractaires après échappement à un traitement ciblant l’antigène CD19.

OSE-127/S95011 est développé en partenariat avec Servier dans le cadre d’un accord d’option de licence jusqu’à la finalisation de deux études cliniques de phase 2 actuellement en cours : l’une dans la rectocolite hémorragique (sous la promotion d’OSE Immunotherapeutics) et l’autre dans le syndrome de Sjögren (sous la promotion de Servier). Le produit a déjà montré des résultats positifs de phase 1 avec un bon profil de sécurité et de tolérance sans signes de lymphopénie, de libération significative de cytokines ou d’altération des compartiments de cellules T.

* Détails de la présentation :

“IL7R targeting using OSE-127 Shows Robust Anti-Leukemic Activity in B-cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia Xenografts”

Programme : Abstracts sous format poster et oral

Session : 618. Acute Lymphoblastic Leukemias: Biomarkers, Molecular Markers and Minimal Residual Disease in Diagnosis and Prognosis: Poster I

Hematology Disease Topics & Pathways: Biological, Antibody Therapy, Translational Research, Clinically Relevant, Therapies

** Thomas et al. Leukemia 2021 : “Activated interleukin-7 receptor signaling drives B-cell acute lymphoblastic leukemia in mice”

Silva et al. 2021 : “Overexpression of wild-type IL-7Rα promotes T-cell acute lymphoblastic leukemia/lymphoma”

À PROPOS D’OSE-127/S95011

OSE-127/S95011 est un anticorps monoclonal humanisé qui cible le récepteur CD127, la chaîne alpha du récepteur de l’interleukine-7, permettant un effet antagoniste puissant sur les lymphocytes T effecteurs. L’IL-7 est une cytokine qui régule spécifiquement la migration tissulaire des lymphocytes T effecteurs humains, notamment dans le tube digestif. Le blocage du récepteur à l’IL7 freine la migration des lymphocytes T pathogènes tout en préservant les lymphocytes T régulateurs bénéfiques dans une pathologie auto-immune.

À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie intégrée qui développe des immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats, pour l’activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes. La recherche et développement en immunologie de la Société repose sur 3 plateformes : Vaccins à base de cellules T, Immuno-Oncologie (cibles myéloïdes), Auto-Immunité & Inflammation. Son portefeuille clinique et préclinique de premier plan est équilibré et présente un profil de risque diversifié :

Plateforme Vaccins

- Tedopi® (association innovante de néo-épitopes) : produit le plus avancé de la Société ; résultats positifs finaux de la Phase 3 (Atalante 1) dans le cancer du poumon avancé (Non-Small Cell Lung Cancer) chez les patients en résistance secondaire après checkpoints inhibiteurs.

En Phase 2 dans le cancer du pancréas (TEDOPaM, promotion GERCOR).

En Phase 2 dans le cancer de l’ovaire en association avec pembrolizumab (TEDOVA), promotion ARCAGY-GINECO.

En Phase 2 dans le cancer du poumon non à petites cellules en association avec nivolumab, promotion fondation FoRT.

- CoVepiT : vaccin prophylactique de seconde génération contre la COVID-19, développé à partir d’épitopes optimisés du SARS-CoV-2 contre les variants actuels et futurs. Des données cliniques (Nov. 2021) confirment la bonne tolérance de CoVepiT et un très bon niveau de réponse des cellules T. Résultats sur la réponse T mémoire long terme à 6 mois attendus Q1 2022.

Plateforme Immuno-Oncologie

- BI 765063 (OSE-172, anticorps monoclonal anti-SIRPα sur l’axe SIRPα/CD-47) : développé en partenariat avec Boehringer Ingelheim dans les tumeurs solides avancées ; résultats positifs de la Phase 1 d’escalade de dose en monothérapie et en association avec ezabenlimab (antagoniste de PD1) ; Phase 1 d’expansion ouverte au screening.

- CLEC-1 (nouvelle cible de point de contrôle myéloïde) : identification d’anticorps monoclonaux antagonistes de CLEC-1 bloquant le signal “Don’t Eat Me” qui augmentent à la fois la phagocytose des cellules cancéreuses par les macrophages et la capture d’antigènes par les cellules dendritiques.

- BiCKI® : plateforme de protéines de fusion bispécifiques construite autour d’une ossature centrale anti-PD-1 (OSE-279) fusionnée à de nouvelles cibles d’immunothérapies ; 2ème génération d’inhibiteurs PD-(L)1 pour augmenter l’efficacité antitumorale.

Plateforme Auto-Immunité & Inflammation

- FR104 (anticorps monoclonal anti-CD28) : Accord de licence avec Veloxis dans la transplantation d’organes ; Phase 1/2 en cours dans la transplantation rénale (sous la promotion du Centre Hospitalier Universitaire de Nantes) ; prêt à entrer en Phase 2 dans une indication de maladie auto-immune.

- OSE-127/S95011 (anticorps monoclonal humanisé ciblant le récepteur IL-7) : développé en partenariat avec Servier ; résultats de Phase 1 positifs ; en Phase 2 dans la rectocolite hémorragique (promotion OSE Immunotherapeutics) et autre Phase 2 en cours dans le syndrome de Sjögren (promotion Servier).

- OSE-230 (anticorps antagoniste de ChemR23) : agent thérapeutique first-in-class ayant le potentiel d’activer les voies de résolution physiologiques de l’inflammation chronique et de restaurer l’intégrité du tissu pathologique.

Plus d’informations sur http://ose-immuno.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d’OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns.

Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l’usage du conditionnel et par les verbes « s’attendre à », « anticiper », « croire », « planifier » ou « estimer » et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d’autres termes similaires.

Bien que la direction d’OSE Immunotherapeutics estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d’OSE Immunotherapeutics et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d’OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par OSE Immunotherapeutics auprès de l’AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir.

Ce communiqué n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le Document d’Enregistrement Universel d’OSE Immunotherapeutics, enregistré par l’AMF le 15 avril 2021, incluant le rapport financier annuel 2020, et l’Amendement au Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’AMF le 2 juin 2021 sous le numéro D. 21-0310-A01, disponibles sur le site internet d’OSE Immunotherapeutics.

OSE Immunotherapeutics ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.

