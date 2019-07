OSE Immunotherapeutics : reçoit un financement de l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, pour valider des nouvelles cibles liées aux cellules myéloïdes permettant d'identifier des immunothérapies innovantes en cancérologie

Regulatory News:

OSE Immunotherapeutics SA (Paris:OSE) (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), annonce qu’à l’issue du processus d’évaluation des projets soumis à l’appel à projet « AAPG 2019 », l’ANR a sélectionné le projet DC-TARGET et lui a attribué un financement à hauteur de 800 000 euros.

Ce programme de recherche est coordonné par le Docteur Christophe Caux, pionnier dans le domaine de l’échappement immunologique des tumeurs. Il dirige une équipe au sein du Centre de Recherche de Cancérologie de Lyon (CRCL) et du Laboratoire d’Immunothérapie du Cancer de Lyon (LICL), dans le Département d’innovation et de recherche translationnelle du Centre Léon Bérard qui regroupe plusieurs structures académiques de recherche d’excellence.

L’objectif est d’identifier des nouvelles cibles d’intérêt exprimées par la famille des cellules myéloïdes (macrophages associés aux tumeurs, cellules myéloïdes suppressives, cellules dendritiques). Ces cellules immunologiques suppressives jouent un rôle central dans l’échappement immunologique des tumeurs et dans leur processus invasif. Pour découvrir ces nouvelles cibles d’intérêt thérapeutique au sein du micro-environnement tumoral, ces cellules feront l’objet d’une analyse approfondie par des méthodes de séquençage ARN en cellule unique (Single Cell RNA seq - Cellenion) et par des études génomiques.

L’implication de la plateforme de bio-informatique créée par Gilles Thomas (1) et dirigée par Alain Viari(2) sera un outil indispensable pour analyser les milliers de données générées par les technologies utilisées, et pour définir les algorithmes des signatures immunologiques.

Une fois les cibles identifiées et validées au plan clinique, OSE Immunotherapeutics se focalisera sur le développement d’anticorps monoclonaux spécifiques capables de bloquer les cibles délétères qui auront pu être identifiées.

Ce programme de recherche en immuno-oncologie explorera en particulier des tissus issus de cancers du sein triple négatif (TNBC), un cancer à risque évolutif élevé.

« Cette nouvelle collaboration avec le Centre Léon Bérard, un centre de recherche d’excellence en cancérologie qui allie toutes les plateformes allant de la recherche à la clinique, est ici centrée sur un cancer du sein agressif avec un fort besoin d’innovations médicales. L’axe de la recherche sur les cellules myéloïdes nous intéresse tout particulièrement car nous sommes déjà fortement impliqués dans ce domaine en clinique », commente Alexis Peyroles, Directeur Général d’OSE Immunotherapeutics.

(1) Le Pr Gilles Thomas, mondialement reconnu pour sa contribution majeure à la connaissance des prédispositions génétiques aux cancers, a créé la plateforme bio-informatique en 2009 dans le cadre d’une Chaire d’excellence senior de la fondation Synergie Lyon Cancer et l'a dirigée jusqu'à son décès, en 2014.

(2) Le Dr Alain Viari (Plateforme de Bioinformatics Gilles Thomas, Synergie Lyon Cancer, Centre Léon Bérard, Lyon) bénéficie d’une forte expertise en bio-informatique, biostatistiques, génomique, transcriptomique et médecine personnalisée. Il a de plus une grande expérience dans la recherche sur le cancer, notamment sur le cancer du sein, de la prostate et du carcinosarcome acquise dans le cadre de l’International Cancer Genome Consortium (ICGC).

A PROPOS DU CENTRE LÉON BÉRARD (CLB)

Le Centre Léon Bérard (CLB) développe sur son site une recherche en cancérologie d’excellence tournée vers l'innovation. La recherche est une des trois missions essentielles des centres de lutte contre le cancer en France et dans le monde, avec les soins et l'enseignement. La recherche menée sur son site est reconnue au niveau international. Au sein du Centre Léon Bérard, le Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon (CRCL-UMR Inserm 1052 CNRS 5286 Mixte CLB) est une structure de recherche labellisée avec pour partenaire hospitalier les Hospices Civils de Lyon (HCL). Avec son laboratoire d'immunothérapie du cancer (LICL) et son laboratoire de recherche translationnelle, le CLB possède un savoir-faire scientifique reconnu en oncologie, en particulier dans le ciblage de la tumeur et l’environnement immunitaire. Sa recherche translationnelle est structurée autour d’équipes de recherche mais également de plateformes technologiques de pointe, dont la plateforme « Innovation en Immunomonitoring et Immunothérapie » dirigée par Christophe Caux. En recherche clinique, plus de 200 essais sont ouverts aux inclusions au CLB. A la fois hôpital et centre de recherche, le CLB favorise le rapprochement entre médecins et chercheurs, dans le but de raccourcir les délais entre les découvertes scientifiques et la mise au point de nouveaux traitements. Pour plus d’informations : www.centreleonberard.fr

A PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie en phase clinique. Elle développe des immunothérapies innovantes, en direct ou via des partenariats, pour l’activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie et dans les maladies auto-immunes. La société dispose de plusieurs plateformes technologiques et scientifiques : néoépitopes, anticorps monoclonaux agonistes ou antagonistes, idéalement positionnées pour combattre le cancer et les maladies auto-immunes. Son portefeuille clinique de premier plan a un profil de risque diversifié. La combinaison innovante de néoépitopes (Tedopi®) est actuellement en Phase 3 clinique dans le cancer du poumon avancé (Non-Small Cell Lung Cancer) après échec des checkpoints inhibiteurs anti-PD-1 et anti-PD-L1 ; il est aussi en Phase 2 dans le cancer du pancréas, en combinaison avec le checkpoint inhibiteur Opdivo®. BI 765063 (OSE-172 - anticorps monoclonal anti-SIRPa) est codéveloppé dans le cadre d’un accord de collaboration et de licence avec Boehringer Ingelheim ; cet inhibiteur de point de contrôle est actuellement en Phase 1 clinique dans les tumeurs solides avancées. BiCKI® est une plateforme de protéines de fusion bispécifiques construite autour d’une ossature centrale anti-PD-1 (OSE-279) fusionnée à de nouvelles cibles d’immunothérapies. FR104 (anticorps monoclonal anti-CD28) a montré des résultats de Phase 1 positifs, avec un potentiel dans le traitement des maladies auto-immunes. Une option de licence en 2 étapes a été signée avec Servier en 2016 pour développer OSE-127 (anticorps monoclonal humanisé ciblant le récepteur CD127, la chaîne alpha du récepteur de l'interleukine-7) jusqu’à la finalisation d’une Phase 2 clinique prévue dans les maladies auto-immunes de l’intestin ; en parallèle, Servier prévoit un développement dans la maladie de Sjögren. OSE-127 est actuellement en Phase 1 clinique. Plus d’informations sur http://ose-immuno.com

Cliquez et suivez-nous sur Twitter et Linkedln

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d’OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns. Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l’usage du conditionnel et par les verbes « s’attendre à », « anticiper », « croire », « planifier » ou « estimer » et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction d’OSE Immunotherapeutics estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d’OSE Immunotherapeutics et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d’OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par OSE Immunotherapeutics auprès de l’AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir. Ce communiqué n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le Document de Référence d’OSE Immunotherapeutics, enregistré par l’AMF le 26 avril 2019, incluant le rapport financier annuel 2018, disponible sur le site internet d’OSE Immunotherapeutics. OSE Immunotherapeutics prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190723005701/fr/