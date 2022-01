OVHcloud : Un premier trimestre d'accélération en ligne avec les objectifs annuels. Chiffre d'affaires de 187 M en hausse de 13,9 %

Regulatory News:

OVHcloud (Paris:OVH) a annoncé aujourd’hui son chiffre d’affaires pour la période close le 30 novembre 2021. Ce communiqué de presse concerne le chiffre d’affaires consolidé d’OVH Groupe.

Michel Paulin, Directeur Général d’OVHcloud a déclaré :

« En atteignant 13,9 % de croissance du chiffre d’affaires par rapport à l’exercice précédent, ce premier trimestre vient confirmer la capacité du Groupe à mettre en œuvre une stratégie ambitieuse, qui nous permet d’accélérer notre trajectoire de croissance. Ces résultats sont le reflet de la signature de grands comptes, de notre capacité à fédérer et à étendre notre écosystème de partenaires internationaux, et du succès continu de notre expansion à l’international, en Europe mais aussi aux Etats-Unis et en Asie. L’ensemble de ces facteurs nous permet d’envisager avec confiance la poursuite de notre stratégie pour affirmer notre leadership européen, capitaliser sur la croissance exponentielle du marché du Cloud et atteindre nos objectifs tout au long de l’exercice 2022. »

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 de 187 M€, en hausse de 13,9 %

Le chiffre d’affaires consolidé d’OVHcloud a atteint 187 millions d’euros sur le premier trimestre 2022, en hausse de 13,9 % par rapport au premier trimestre de l’exercice 2021 en données publiées et de 13,5 % en données comparables 2. L’accélération du chiffre d’affaires lors du premier trimestre reflète une bonne performance commerciale, avec une croissance tirée par la progression continue de l’ARPAC.

Le taux de rétention net du chiffre d’affaires a atteint 112% sur la période (vs 100% en FY21). Il atteint également 112% en éliminant les avoirs et les bons émis suite à l’incident de Strasbourg et à taux de change constants (vs 103% en FY21), soit un niveau en forte progression par rapport aux exercices précédents, démontrant la capacité du Groupe à croître avec ses clients.

Tout au long de ce premier trimestre, OVHcloud a continué de signer de nouveaux clients, comme EDF Renouvelables ou HarfangLab, sur ses différents segments et à travers ses différentes zones géographiques. Ces succès commerciaux confirment la pertinence du positionnement d’OVHcloud comme alternative de confiance dans l’industrie mondiale du cloud.

Les différents canaux d’acquisition du Groupe ont contribué à l’accélération de la croissance, tant via le canal digital, notamment en Europe hors France et dans le Reste du monde en Asie et aux Etats-Unis, que via ses partenaires internationaux. Depuis le début de son année fiscale, OVHcloud a continué à nouer ou renforcer des liens avec ses partenaires Européens tels que Sopra Steria, Atos, OCTO Technology (groupe Accenture), Bechtle ou Inetum.

En parallèle de ces succès, OVHcloud a continué à développer et déployer des services PaaS, ce qui lui permet aujourd’hui d’offrir soixante solutions IaaS et PaaS sur sa marketplace. Le Groupe a notamment déployé MongoDB, solution de Database-as-a-Service, dont les débuts en novembre viennent confirmer le succès initial de la version Beta.

Chiffre d’affaires par segments

Revenu par segments en millions d’euros T1 2022 T1 2021 Variation (%) Var. en données

comparables1 (%) Cloud privé 113,3 98,8 +14,6% +14,3% Cloud public 29,0 23,2 +24,9% +22,4% Web Cloud et autres 44,9 42,3 +6,1% +6,6% Total 187,2 164,3 +13,9% +13,5%

Le Cloud privé, qui intègre Bare Metal et Hosted Private Cloud, a atteint un chiffre d’affaires de 113 M€ soit une croissance de +14,6 % en données publiées et +14,3 % en données comparables. Le segment a fortement cru aux Etats-Unis et en Asie, notamment via le canal Digital, et dans le monde entier grâce à une croissance significative de l’ARPAC. En données publiées, le chiffre d’affaires intègre un impact de 1,4 M€ au titre de gestes commerciaux relatifs à l’incident de Strasbourg.

Le Cloud public est en forte croissance sur le trimestre et atteint un chiffre d’affaires de 29 M€ sur la période, reflétant une croissance de +24,9 % en données publiées et de +22,4 % sur une base comparable. La croissance a notamment été portée par une forte progression de l’ARPAC, reflétant le succès du travail porté sur l’upsell et le cross-sell. Les services PaaS, tant en Beta que récemment commercialisés, montrent des signes encourageants quant à leur adoption par nos clients. En données publiées, le chiffre d’affaires intègre un impact de 0,6 M€ au titre de gestes commerciaux relatifs à l’incident de Strasbourg.

Le segment Web Cloud et autres est en croissance de +6,1 % en données publiées et de +6,6 % en données comparables par rapport à l’année précédente. Cette performance est le reflet d’une croissance à deux chiffres du segment Enterprise, qui inclut les partenaires et revendeurs, et la montée en puissance continue des forces de vente directes. En données publiées, le chiffre d’affaires intègre un impact de 0,2 M€ au titre de gestes commerciaux relatifs à l’incident de Strasbourg.

Chiffre d’affaires par zone géographique

Revenu par zone géographique en millions d’euros T1 2022 T1 2021 Variation (%) Var. en données

comparables (%) France 93,2 86,8 +7,4% +8,7% Europe (hors France) 53,5 47,8 +11,9% +12,7% Reste du monde 40,5 29,7 +36,2% +28,2% Total 187,2 164,3 +13,9% +13,5%

La progression du chiffre d’affaires en France découle principalement du segment de clients Enterprise et de la croissance du Cloud public. La croissance du chiffre d’affaires intègre un impact limité lié à l’incendie de Strasbourg, auquel la France a été plus exposée que les autres zones. Sur une base comparable, la croissance du chiffre d’affaires s’est élevée à +8,7 % en France.

Dans les autres pays européens, la croissance du chiffre d’affaires témoigne d’une bonne performance d’ensemble. Le Groupe continue de bénéficier des retombées de la récente mise en place d’équipes commerciales régionales dédiées.

Dans le Reste du monde, le chiffre d’affaires a continué à croître fortement, à +36,2% en données publiées et +28,2 % sur une base comparable, avec notamment une performance toujours aussi solide des États-Unis (+41,0 % sur une base comparable et +55,4 % en données publiées), de l’Asie (+20,7 % sur une base comparable et +26,0 % en données publiées) et du canal digital aux Etats-Unis (+105,4 % en données comparables et +109,1 % en données publiées).

Perspectives

Sur la base d’une dynamique commerciale maintenue, OVHcloud est bien positionné pour accélérer sa croissance sur l’exercice en cours et les suivants.

Perspectives confirmées pour l’exercice 2022

Au titre de l’exercice 2022, OVHcloud anticipe :

une croissance du chiffre d’affaires dans la moitié supérieure de la fourchette cible de 10 à 15 % initialement définie dans la documentation de l’IPO. La performance commerciale enregistrée par le Groupe ces derniers mois conforte cet objectif.

une marge d’EBITDA ajusté d’environ 40 %, sur la base d’un niveau d’inflation similaire à celui de 2021.

Le Groupe continue d’anticiper des Capex, exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires, conformes aux perspectives données précédemment, soit des Capex récurrents compris entre 16 % et 20 % du chiffre d’affaires et entre 30 % et 34 % du chiffre d’affaires pour les Capex de croissance.

Perspectives à moyen terme reconfirmées

Le Groupe réitère ses objectifs financiers à moyen terme et vise l’atteinte des résultats suivants d’ici 2025 :

une accélération progressive de la croissance organique du chiffre d’affaires pour atteindre environ 25 % à horizon 2025, portée par une évolution du mix d’activités, le déploiement de la stratégie « Move to PaaS », l’expansion internationale, la montée en puissance des critères de souveraineté et le bénéfice de l’évolution du marché vers un cloud hybride et multiple.

le maintien d’une marge d’EBITDA ajusté alignée avec celle de l’exercice 2020, les économies d’échelle étant réinvesties dans l’accélération de la croissance.

de la même manière, les capex de croissance exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires devraient rester au même niveau que les perspectives données précédemment tandis que les capex récurrents devraient progressivement tirer parti des améliorations de la productivité et donc baisser en pourcentage du chiffre d’affaires vers une fourchette de 14% à 16%.

**************

Le Document d’Enregistrement Universel 2021, qui a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 16 décembre 2021 sous le numéro R.21-067, a été validé par le Conseil d’administration réuni le 15 décembre 2021. Les procédures d’audit concernant les états financiers consolidés et annuels d’OVH Groupe SA pour l’exercice clos le 31 août 2021 ont été finalisées et les rapports d’audit afférents ont été émis le même jour.

Calendrier

15 février 2022 : Assemblée générale annuelle

14 avril 2022 : Publication des résultats semestriels 2022

À propos d’OVHcloud

OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 400 000 serveurs dans 33 centres de données sur 4 continents. Depuis 20 ans, le Groupe s’appuie sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prévisibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.

Avertissements

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes, en ce compris des références, concernant la croissance et la rentabilité attendues du Groupe à l'avenir, qui peuvent avoir un impact significatif sur les performances attendues indiquées dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs hors du contrôle de la Société et ne pouvant être estimés avec précision, tels que les conditions de marché ou le comportement des concurrents. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont des déclarations relatives aux croyances et attentes d’OVHcloud et doivent être appréciées comme telles.

Les déclarations prospectives comprennent des déclarations pouvant porter sur les plans, objectifs, stratégies, buts, événements futurs, revenus ou performances futurs d’OVHcloud, ainsi que sur d'autres informations ne constituant pas des informations historiques. Les événements ou résultats réels peuvent différer de ceux décrits dans le présent communiqué en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 2021, qui a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 16 décembre 2021 sous le numéro R.21-067.

Tous les montants sont présentés en millions d'euros sans décimale. Cela peut, dans certaines circonstances, entraîner des différences non significatives entre la somme des chiffres et les sous-totaux apparaissant dans les tableaux. Les objectifs 2022 sont exprimés selon les normes comptables du Groupe. OVHcloud ne prend aucun engagement et rejette expressément toute obligation ou responsabilité de mettre à jour ou de réviser toute information ci-dessus, sauf si la loi applicable l’y oblige.

Le présent communiqué de presse est diffusé à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre d'achat ou de vente, ni une sollicitation d'une offre de vente ou d'achat de titres.

Annexe

Glossaire

Les données comparables sont calculées à taux de change et périmètre constants et excluant les impacts directs liés à Strasbourg. Les variations de périmètre concernent les acquisitions.

Le taux de rétention net du chiffre d’affaires pour une période est égal au pourcentage calculé en divisant (i) le chiffre d’affaires généré au cours de cette période par les clients qui étaient présents au cours de la même période l’année précédente, par (ii) le chiffre d’affaires généré par la totalité des clients au cours de cette période de l’année précédente. Lorsque le taux de rétention du chiffre d’affaires est supérieur à 100 %, cela signifie que le chiffre d’affaires généré par les clients concernés a augmenté entre la période concernée de l’année précédente et la même période de l’année en cours, au-delà de l’impact de la perte de chiffre d’affaires dû au désabonnement de clients.

L’ARPAC (Chiffre d’affaires moyen par client actif) représente le chiffre d’affaires enregistré au cours d’une période donnée pour un groupe de clients donné, divisé par le nombre moyen de clients de ce groupe au cours de cette période (le nombre moyen de clients est déterminé sur la même base que pour déterminer les acquisitions nettes de clients). L’ARPAC augmente à mesure que les clients d’un groupe donné dépensent plus pour les services d’OVHcloud. Il peut également augmenter en raison d’un changement dans le mix, car une augmentation (ou une diminution) de la proportion de clients qui dépensent beaucoup augmente (ou diminue) l’ARPAC, indépendamment de l’augmentation des revenus totaux du groupe de clients concerné.

L’EBITDA courant est égal au chiffre d’affaires diminué de la somme des charges de personnel et des autres charges opérationnelles (il exclut les charges d’amortissement, ainsi que des éléments qui sont classés comme « autres produits et charges opérationnels non courants »).

L’EBITDA ajusté correspond à l’EBITDA courant ajusté pour exclure les rémunérations fondées sur des actions et les charges résultant du paiement de compléments de prix d’acquisition.

Les capex récurrents représentent les dépenses d’investissement nécessaires pour maintenir les revenus générés au cours d’une certaine période lors de la période suivante.

Les capex de croissance représentent toutes les dépenses d’investissement en capex autres que le capex récurrent.

Le Retour sur capex de croissance est calculé en divisant la différence entre les flux de trésorerie disponible provenant des activités opérationnelles minorés du capex récurrent de l’exercice courant et de l’exercice précédent, par le capex de croissance de l’exercice précédent.

Réconciliation de la croissance en données comparables et données publiées

En millions d’euros par

segments T1 2021 Effets de

change Effets de

périmètre T1 2021

comparable Cloud privé 98,8 1,5 0,0 100,3 Public Cloud 23,2 0,2 0,7 24,2 Web Cloud et autre 42,3 -0,0 0,0 42,3 Revenu total 164,3 1,7 0,7 166,7 En millions d’euros par

segments T1 2022 Effets de

périmètre Impacts liés à

Strasbourg T1 2022

comparable Cloud privé 113,3 0,0 1,4 114,7 Public Cloud 29,0 0,0 0,6 29,6 Web Cloud et autre 44,9 0,0 0,2 45,1 Revenu total 187,2 0,0 2,1 189,3

En millions d’euros par

géographies T1 2021 Effets de

change Effets de

périmètre T1 2021

comparable France 86,8 0,0 0,0 86,8 Europe (hors France) 47,8 0,4 0,0 48,2 Reste du monde 29,7 1,3 0,7 31,7 Revenu total 164,3 1,7 0,7 166,7 En millions d’euros par

géographies T1 2022 Effets de

périmètre Impacts liés à

Strasbourg T1 2022

comparable France 93,2 0,0 1,1 94,4 Europe (hors France) 53,5 0,0 0,8 54,3 Reste du monde 40,5 0,0 0,2 40,7 Revenu total 187,2 0,0 2,1 189,3

________________________

1 L’EBITDA ajusté correspond à l’EBITDA courant ajusté pour exclure les rémunérations fondées sur des actions et les charges résultant du paiement de compléments de prix d’acquisition.

2 Données comparables : à taux de change et périmètre constants comparés à 2021 et excluant les impacts directs liés à l’incident de Strasbourg.

3 Données comparables : à taux de change et périmètre constants comparés à 2021 et excluant les impacts directs liés à l’incident de Strasbourg.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220111006133/fr/