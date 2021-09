OVHcloud lance son projet d'introduction à la Bourse de Paris

PARIS (Reuters) -Le groupe français OVHcloud, premier fournisseur européen de services d'informatique dématérialisée, a annoncé lundi le lancement de son projet d'introduction à la Bourse de Paris avec l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

L'opération, qui inclura une augmentation de capital susceptible d'atteindre 400 millions d'euros via l'émission d'actions nouvelles, vise non seulement à consolider la position du groupe en Europe mais aussi à poursuivre son expansion, notamment en Amérique du Nord et en Asie.

La famille Klaba conservera une participation largement majoritaire au capital du groupe à l'issue de l'opération, a précisé OVHcloud, fondé en 1999 par Octave Klaba.

"Ce virage fondamental représente une formidable opportunité pour OVHcloud, le leader européen du cloud, pour déployer sa stratégie en tant que cloud durable, ouvert et de confiance", a déclaré le directeur général, Michel Paulin, ancien cadre dirigeant de l'opérateur télécoms SFR, cité dans un communiqué.

OVHcloud ne précise pas la valorisation attendue à l'issue de l'entrée en Bourse. Le Wall Street Journal a rapporté dimanche soir, en citant des sources proches du dossier, qu'OVHcloud pourrait être valorisé à 4,7 milliards de dollars (4,0 milliards d'euros).

Le groupe dit s'attendre pour cette année à un chiffre d'affaires compris dans une fourchette de 655 à 665 millions d'euros et à une marge d'Ebitda située entre 38% et 40%.

Le chiffre d'affaires devrait progresser de 10% à 15% l'an prochain et OVHcloud entend porter la croissance organique de son chiffre d'affaires à environ 25% par an d'ici 2025.

L'entreprise avait indiqué en mars avoir entamé des préparatifs en vue d'une cotation juste avant qu'un incendie ne détruise l'un de ses centres de données - un désastre qui a soulevé des inquiétudes quant à sa capacité à ouvrir son capital.

Cet incendie à Strasbourg a eu un impact de 28,1 millions d'euros sur son chiffre d'affaires, a précisé OVHcloud lundi.

Basé à Roubaix, OVHcloud emploie 2.450 personnes et compte 32 centres de données dans le monde. L'entreprise a souvent été présentée par les responsables politiques français comme une solution alternative européenne aux géants américains du secteur mais le groupe peine à rivaliser avec ceux-ci en termes de part de marché et de moyens financiers.

BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan et KKR Capital Markets agissent en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre associés pour l'IPO. Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Société Générale agissent en tant que teneurs de livre associés, tandis que CIC agit en tant que co-chef de file et Rothschild & Co et Eight Advisory sont conseils financiers indépendants.

(Reportage Blandine Hénault et Bertrand Boucey, édité par Marc Angrand)