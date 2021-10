OVHcloud valorisé jusqu'à 3,735 milliards d'euros pour son introduction en Bourse

OVHcloud devrait faire ses premiers pas en Bourse le 15 octobre sur la base d'une capitalisation comprise entre 3,5 et 3,735 milliards d'euros. Le spécialiste européen du cloud a en effet fixé sa fourchette indicative du prix de l'offre entre 18,50 euros et 20 euros par action. Le prix sera connu le 14 octobre. OVHcloud émettra de nouvelles actions ordinaires pour un montant d'environ 350 millions d'euros.



Ce montant correspond à un maximum de 18,92 millions de nouvelles actions, sur la base de la borne inférieure de la fourchette de prix indicative. La société comptait initialement lever 400 millions d'euros mais elle a reçu 58 millions d'euros de ses assureurs à la suite de l'incendie survenu dans un de ses centres de données à Strasbourg en mars.



Cette opération doit permettre au groupe de consolider sa position de champion européen " pure play " du cloud, en développant les segments de clientèle clés de ses principaux marchés, en élargissant ses marchés adressables et en se développant au-delà de l'Europe, notamment en Amérique du Nord et en Asie.



Le groupe de Roubaix cédera par 2,7 millions d'actions existantes représentant environ 50 millions d'euros. Elles seront vendues par les fonds d'investissement KKR, TowerBrook Capital Partners, des membres de la famille Klaba et certains dirigeants, salariés et anciens salariés de la société. La famille Klaba, fondatrice, conservera une participation largement majoritaire au capital de la société à l'issue de l'opération.



KKR et TowerBrook Capital Partners avaient pris 20% du capital en 2016 en investissant 250 millions d'euros, valorisant alors le groupe français à 1,25 milliard d'euros.



L'option de surallocation consiste en la vente d'actions existantes supplémentaires par KKR et TowerBrook Capital Partners, représentant un maximum de 15% du nombre total des actions nouvelles et des actions cédées initiales, soit un maximum de 3,24 millions d'actions existantes supplémentaires. Une telle cession représente un montant brut de 60 millions d'euros.



Lors d'une conférence de presse téléphonique, la direction a précisé que le flottant atteindrait entre 12% et 14%. Elle n'exclut pas de revenir sur le marché dans les prochaines années pour financer par exemple une opération de croissance externe importante.



La clôture de l'offre à prix ouvert est prévue le 13 octobre 2021 à 17 heures pour les ordres passés au guichet et à 20 heures pour les ordres passés par internet. La clôture du placement global est prévue le 14 octobre 2021 à 12 heures.



Pour l'exercice 2021, le chiffre d'affaires devrait s'inscrire dans une fourchette de 655 à 665 millions d'euros, prenant en compte un impact de 28,1 millions d'euros lié à l'incendie dans l'un des quatre centres de données d'OVHcloud à Strasbourg. La marge d'Ebitda ajusté est estimée entre 38 et 40 % et la marge d'Ebitda courant est estimée entre 35 et 37 %.



Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 devrait progresser de 10 à 15 % et OVHcloud ambitionne d'atteindre une croissance organique aux environs de 25 % à horizon 2025, qui pourrait être soutenu par des acquisitions.