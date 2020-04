Obama apporte son soutien à Biden en vue de la présidentielle aux Etats-Unis

(.)

WASHINGTON, 14 avril (Reuters) - Barack Obama a apporté mardi son soutien à son ancien vice-président Joe Biden pour la candidature démocrate à l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis.

"Avoir choisi Joe pour qu'il soit mon vice-président a été l'une des meilleures décisions que j'aie jamais prises et il est devenu un ami proche. Je crois que Joe a toutes les qualités que nous voulons voir maintenant dans un président", a déclaré l'ancien président (janvier 2009-janvier 2017) dans une vidéo.

Bernie Sanders, qui était le dernier adversaire de Joe Biden dans la course à l'investiture démocrate, a lui-même apporté lundi son soutien à l'ancien vice-président.

Barack Obama s'était maintenu à l'écart de la primaire démocrate. Mais avec le retrait de Bernie Sanders puis son soutien à Joe Biden, la situation a changé et l'heure est au rassemblement du Parti démocrate derrière son candidat à l'élection du 3 novembre face à Donald Trump.

Pour Antjuan Seawright, spécialiste électoral du Parti démocrate, Obama va être un "facteur d'unification" nécessaire pour renouer les liens au sein du parti après une "primaire intense".

Plus de trois ans après leur départ de la Maison blanche, le premier président noir de l'histoire des Etats-Unis et son épouse Michelle Obama restent deux des personnalités les plus aimées au sein du Parti démocrate.

Barack Obama va également pouvoir faire profiter Joe Biden de son réseau de soutiens et de donateurs. (Steve Holland et Trevor Hunnicutt version française Bertrand Boucey et Henri-Pierre André)