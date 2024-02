Le président Joe Biden participera en mars à une collecte de fonds pour sa réélection en compagnie des anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton, un événement dont la campagne de Joe Biden espère qu'il dynamisera les démocrates et stimulera la collecte de fonds.

"Je serai à New York le 28 mars pour soutenir @JoeBiden. Qui vient avec moi ? a déclaré M. Obama sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter. "Je suis d'accord", a déclaré Mme Clinton.

"Vous savez que vous pouvez m'appeler la prochaine fois, n'est-ce pas ?", a déclaré Joe Biden en réponse à leurs messages.

La collecte de fonds avec les trois présidents démocrates aura lieu à New York le 28 mars.

Mme Clinton et M. Obama restent tous deux populaires parmi les démocrates et la cote de popularité de M. Biden après la troisième année de son mandat est inférieure à celle de M. Obama et de Mme Clinton à la même période de leur mandat.

M. Obama avait également soulevé des questions sur la structure de la campagne de réélection de M. Biden, en discutant directement avec lui, selon des informations parues dans la presse au début de l'année.

L'équipe chargée de la réélection de M. Biden en 2024 et son parti démocrate ont déclaré en janvier avoir collecté plus de 97 millions de dollars au cours des trois derniers mois de l'année 2023, alors que les sondages d'opinion montrent que les électeurs s'inquiètent de son âge, de ses prix élevés et de sa gestion de la guerre entre Israël et le Hamas.

Ces derniers mois, l'équipe de M. Biden a été de plus en plus sollicitée pour devenir plus active et plus agressive en soulignant le contraste avec Donald Trump, ce que M. Biden a accepté.

En janvier, M. Biden a accusé M. Trump, son probable adversaire aux élections de 2024, d'être à l'origine des attentats du 6 janvier et de préparer sa revanche sur ceux qui cherchent à le punir.

M. Trump est sur le point de décrocher l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle après avoir remporté deux victoires consécutives dans l'Iowa et le New Hampshire, et M. Biden et lui ont jeté leur dévolu l'un sur l'autre en prévision d'un probable match retour lors des élections générales de novembre.

Selon un sondage Reuters/Ipsos publié au début du mois, M. Biden, 81 ans, et M. Trump, 77 ans, ont entamé l'année électorale dans une situation d'égalité parfaite, de nombreux Américains ne semblant pas enthousiasmés par leurs choix.