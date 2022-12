Obi, candidat à la présidence nigériane, s'engage à réformer le marché des devises et les subventions

Le Nigeria applique des taux de change multiples qui permettent à certaines entreprises d'obtenir des dollars à bas prix tandis que la majorité des acheteurs de devises paient des taux plus élevés sur le marché noir, et le gouvernement dépense des milliards de dollars par an en subventions pour l'essence.

Le candidat du Parti travailliste, Peter Obi, a déclaré qu'il "exigerait la libéralisation transparente du marché des changes" s'il était élu le 25 février.

Il démantèlerait un régime de naira à taux multiples qui "subventionne efficacement quelques personnes privilégiées, tout en privant le gouvernement de revenus dont il a cruellement besoin", indique son manifeste, ajoutant que les "subventions inabordables" seraient également recalibrées au profit des citoyens les plus pauvres.

Le manifeste, qui ne mentionne pas spécifiquement les subventions aux carburants, indique que M. Obi cherchera à sevrer progressivement l'économie de sa dépendance au pétrole en augmentant la production agricole et les exportations et en passant à une énergie propre, tandis que la capacité du réseau électrique sera doublée pour atteindre 25 000 MW en deux ans.

De nombreux partisans d'Obi ont joué un rôle important dans les manifestations contre la brutalité policière en 2020, qui se sont terminées par l'ouverture du feu des forces de sécurité sur des civils non armés. Il est également populaire parmi les jeunes électeurs.

Bien que les analystes politiques ne s'attendent pas à ce que l'homme de 61 ans remporte l'élection, ils affirment qu'il pourrait recueillir suffisamment de soutien de la part des électeurs désenchantés par le parti principal au pouvoir, le All Progressives Congress (APC), et par le parti d'opposition, le People's Democratic Party (PDP), pour trouver un rôle de faiseur de roi.

Le candidat de l'APC, Bola Tinubu, et son rival du PDP, Atiku Abubakar, sont tous deux des vétérans politiques septuagénaires disposant de bases de pouvoir importantes.