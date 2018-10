Objectif Économie annonce 50 postes ouverts

Objectif Économie, un spécialiste historique de la transition énergétique depuis plus de dix ans, renforce ses équipes opérationnelles, commerciales et supports pour accélérer son développement et répondre à sa solide croissance.

Objectif Économie se positionne sur le secteur des énergies renouvelables comme un acteur dont la croissance ne cesse de progresser. Qu'il s'agisse de l'installation de pompes à chaleur ou de matériaux d'isolation, le groupe accompagne ses clients dans leurs projets en proposant des prestations globales. La société intervient sur l'ensemble de la France.

Au regard de ces différents éléments, Objectif Économie souhaite étoffer ses équipes pour répondre efficacement aux nouveaux projets remportés et commercialiser de nouvelles prestations et offres, notamment sur le segment de l'isolation en forte croissance qui nécessite de s'appuyer sur des équipes expérimentées. Dans ce contexte, la société souhaite renforcer tous ses départements : commerce, technique, ingénierie, support client et back-office. Objectif Économie souhaite ainsi se positionner comme un recruteur actif qui permet à ses collaborateurs de vivre une expérience professionnelle enrichissante dans une société en croissance.

Quelques exemples de postes ouverts :

- Techniciens maintenance SAV

- Assistante comptable / direction

- Techniciens conseillers

- Web designer / développeur

- Conseillers client

- Agents de maintenance

Kevin TOUITOU, Président de Objectif Économie « Nos investissements et notre volonté d'innover en continu sont des éléments-clés qui nous différencient de nos concurrents. Nous souhaitons nous entourer de collaborateurs experts qui partagent nos valeurs d'excellence et qui désirent travailler à nos côtés pour accompagner nos clients dans la réalisation de projets significatifs sur le secteur de la transition énergétique. Tous nos collaborateurs partagent cet enthousiasme ce qui explique la qualité des prestations et services que nous offrons à nos clients professionnels et particuliers. »

À propos d'Objectif Économie :