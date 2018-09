Objectif Économie annonce une forte croissance de ses activités

Objectif Économie, un spécialiste historique de la transition énergétique depuis plus de 10 ans, poursuit son développement en réalisant une croissance de son chiffre d'affaires qui se porte désormais à plus de 2,5 millions d'euros. Ce solide développement s'inscrit dans le cadre du rachat de la société en 2018 et du lancement d'une nouvelle gamme de services qui lui a permis de se positionner sur de nouveaux marchés, notamment sur le segment de l'isolation qui est un axe de croissance majeur pour l'entreprise.

Depuis dix ans, Objectif Économie se positionne sur le secteur des énergies renouvelables comme un acteur dont la croissance ne cesse de progresser. Qu'il s'agisse de l'installation de pompes à chaleur ou de matériaux d'isolation, le groupe accompagne ses clients dans leurs projets en proposant des prestations globales allant de l'étude technique à l'analyse de l'installation en passant par la prise en charge de toutes les démarches administratives. La société intervient sur l'ensemble de la France.

Kevin TOUITOU, fondateur d'Objectif Économie précise « Nous avons conçu une offre unique depuis le rachat de l'entreprise, ce qui nous permet de nous appuyer d'une part sur son savoir-faire historique et d'autre part sur de nouveaux domaines d'expertises. Dès lors, après nous être positionnés avec succès pendant de nombreuses années comme un spécialiste de l'installation de pompes à chaleur, nous avons accentué nos investissements pour aborder le marché de l'isolation à destination des professionnels et particuliers. Ce faisant, nous souhaitons devenir un acteur majeur de la transformation énergétique en France et proposer des solutions sur mesure permettant de rendre les logements moins énergivores. Fort de ces éléments, notre nouvelle offre a d'ores et déjà connu un bon accueil et nous ambitionnons de doubler notre chiffre d'affaires sur l'année en cours. »

À propos d'Objectif Économie : https://objectifeconomie.fr

