Objectif Economie lance l'isolation à 1 euro

Objectif Economie, un acteur central de la lutte contre la précarité énergétique, joue la carte de l'isolation pour tous en proposant une offre d'isolation à 1 euro. À travers cette annonce majeure, Objectif Economie souhaite permettre aux foyers les plus modestes d'isoler convenablement leur logement et ainsi de réaliser des économies significatives.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du pacte « Isolation pour tous » créé par les pouvoirs publics. Il s'agit d'un programme d'isolation de combles perdus, soumis à des conditions d'éligibilité. L'État oblige les « pollueurs » à offrir aux foyers français modestes des solutions de diminution de consommation énergétique. Les travaux seront donc financés via des certificats d'économies d'énergies, et les bénéficiaires n'auront qu'un seul euro à débourser. Ce pacte permet donc à tous ceux qui sont éligibles de réaliser d'importantes économies d'énergie et de gagner en confort de vie.

Globalement, un tel dispositif permet donc de bénéficier de travaux de qualité et de donner un nouvel atout à son logement grâce à une parfaite isolation. Ces derniers s'effectuent très simplement et rapidement (3 heures en moyenne) sans créer de nuisance particulière. Les interventions sont réalisées par des professionnels qualifiés RGE qui utilisent des matériaux de qualité Isover. Au final, il est possible de générer des économies d'électricité très significatives (jusqu'à 30 %).

Kevin Touitou, Directeur d'Objectif Economie « En cette période de baisse des températures, nous sommes heureux de proposer cette nouvelle offre qui va permettre aux foyers modestes de gagner en confort de vie et en pouvoir d'achat. Notre offre peut être mise en oeuvre sur toute la France par nos équipes qui assurent un pilotage de bout en bout des projets : des démarches administratives jusqu'à la réalisation des chantiers. Objectif Economie souhaite ainsi affirmer son positionnement d'entreprise solidaire et éco responsable. »

