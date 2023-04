Le gouvernement américain a l'intention de publier début juillet les directives définitives relatives à son programme de négociation des prix des médicaments dans le cadre du programme Medicare et s'entretient actuellement avec les entreprises au sujet de leur contenu, a déclaré mercredi un haut responsable du secteur de la santé.

Ce document précisera les modalités de mise en œuvre de la réforme de la tarification des médicaments lancée par le président Joe Biden. Les Centers for Medicare and Medicaid (CMS) ont publié un projet en mars et accordé une période de 30 jours pour recueillir les commentaires du public. On ne sait pas exactement ce qui sera modifié dans la version finale.

L'agence accepte les commentaires jusqu'à vendredi et s'est déjà entretenue avec les fabricants de médicaments et d'autres parties prenantes au cours des derniers mois, a déclaré Chiquita Brooks-LaSure, administratrice du CMS, lors d'une interview.

La CMS sélectionnera en septembre les 10 médicaments sur ordonnance les plus coûteux de Medicare, sur la base des dépenses brutes, pour négocier des réductions de prix qui entreront en vigueur en 2026.

Les entreprises tentent d'obtenir plus de détails sur la manière dont la CMS mesurera les avantages de leurs médicaments, ainsi que sur le type de données qu'elles devront fournir.

Selon Mme Brooks-LaSure, l'industrie s'inquiète également de la manière dont le processus de négociation affectera les médicaments de la même classe que ceux qui sont sélectionnés pour être négociés.

"Supposons que l'un des dix médicaments choisis soit destiné à traiter l'hypertension. "Comment cela affectera-t-il les autres médicaments de la même classe pour lesquels nous ne négocierons pas directement ? Quelles en seront les conséquences ?

Le programme a été mis en place dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act), promulguée l'année dernière. Il permettra en temps utile à Medicare, le programme gouvernemental d'assurance maladie pour les Américains âgés de 65 ans et plus, de négocier les prix des médicaments sur ordonnance.

Brooks-LaSure a déclaré que l'agence s'était délibérément attachée à combler les lacunes potentielles que les entreprises pourraient utiliser pour éviter d'être sélectionnées pour les négociations.

Le projet de lignes directrices indique que l'agence inclura les dépenses relatives à toutes les formulations ou formes de dosage d'un médicament, même si celui-ci a reçu une approbation distincte de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour un usage différent.

"Nous sommes très attentifs à ce qu'en fin de compte, ce processus de négociation soit efficace, ce qui signifie qu'il permet de réduire les coûts pour les personnes qui participent au programme, les bénéficiaires de Medicare, ainsi que pour le programme dans son ensemble".