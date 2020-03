Obligations à haut rendement : de nouvelles distorsions sont attendues, estime Columbia Threadneedle

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon Roman Gaiser, responsable des obligations à haut rendement dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) de Columbia Threadneedle Investments, on doit s'attendre à de nouvelles distorsions sur le marché des obligations à haut rendement en raison de l'effet coronavirus. " Les derniers jours ont montré que le marché est soumis à de fortes tensions et montre des signes de troubles ", écrit-il dans un récent commentaire. Le marché est entré dans des eaux inconnues, ce qui rend difficile l'évaluation de la situation.Gaiser souligne que la récente liquidation des obligations à haut rendement a suivi un modèle typique selon lequel les investisseurs commencent à vendre des titres de créance de qualité inférieure plutôt que ceux de qualité supérieure." Or, cela s'est maintenant transformé en une vente plutôt généralisée à l'aveugle qui affecte toutes les industries et classes de notation dans le segment à haut rendement ", écrit Gaiser.Des secteurs généralement assez stables, comme les parcs de loisirs, connaissent actuellement un choc structurel. Le temps qu'il faudra pour s'en remettre est difficile à prévoir.Dans cet environnement, Gaiser, qui est le gestionnaire de portefeuille du Threadneedle (Lux) European High Yield Bond Fund, mise de plus en plus sur la trésorerie." L'une de nos activités récentes a été d'augmenter la part de trésorerie en vendant des obligations à court terme qui ont bien performé et commencent à être chères. "Le gestionnaire de portefeuille a pris des précautions en cas de besoin de liquidité à court terme. " Nous avons également supprimé certains titres dans les domaines des transports, de l'énergie et des loisirs".Le portefeuille est sous-pondéré dans les secteurs cycliques tels que l'automobile, les transports et les matières premières depuis le début de l'année.Dans le même temps, les valeurs des domaines de la santé, de la technologie, des médias et des prestataires de services financiers sont surpondérées.L'essentiel, selon Gaiser, est de positionner le portefeuille de manière à ce qu'il soit moins impliqué dans les mouvements du marché.Gaiser voit également quelque chose de positif dans l'environnement actuel. " Certaines industries et entreprises qui étaient auparavant chères en raison de leurs faibles primes de risque commencent maintenant à paraître plus intéressantes parce que les valorisations sont devenues plus attrayantes. "