Observatoire économique de France Bois Forêt : Note trimestrielle de conjoncture économique

12.02.2020

France Bois Forêt a publié la note trimestrielle de conjoncture économique n°42 présentant l'activité de la filière bois du 4e trimestre 2019 (Octobre-Novembre-Décembre). Vous la trouverez en téléchargement ci-dessous :



Après avoir résisté pendant les neuf premiers mois de l'année, l'activité économique française fléchit sur le dernier trimestre de 2019. En cause, une conjoncture internationale toujours dégradée en lien avec les nombreuses incertitudes politiques et économiques qui ont pesé sur l'ensemble de l'année 2019 et qui persistent actuellement (guerre commerciale, Brexit,…), et surtout en raison d'un contexte social intérieur tendu en toute fin d'année avec les grèves contre la réforme des retraites, qui a particulièrement touché le commerce.

Malgré tout, l'investissement des entreprises demeure robuste toujours soutenu par des taux d'intérêt bas tout comme celui des administrations publiques.

La consommation des ménages se porte également bien, même si elle a été ponctuellement affectée par les effets des mouvements sociaux.



Dans ce contexte, les acteurs de la filière Forêt-Bois ont enregistré des évolutions différenciées sur les trois derniers mois de l'année. Ainsi, l'activité des entrepreneurs de travaux forestiers est restée stable à un an d'intervalle. Sur l'ensemble de l'année 2019, l'évolution du chiffre d'affaires est nulle comparée à 2018.

La croissance du chiffre d'affaires des spécialistes bois du négoce ralentit nettement sur les mois d'octobre, novembre et décembre : + 1,6% comparé aux mêmes mois un an plus tôt. Les bons résultats du mois de décembre n'ont pas permis de compenser la baisse enregistrée en novembre. Sur l'ensemble de l'année 2019, le rythme de progression s'avère sensible : +5 % comparé à 2018.