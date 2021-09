Obtenez jusqu'à 50 % de rabais sur les ordinateurs Lenovo pendant le solde de l'Action de grâces

Le solde comprend également des rabais allant jusqu’à 57 % sur une sélection d’accessoires de jeu, de sacs à dos et autres

Les consommateurs qui souhaitent bénéficier des meilleurs rabais avant les Fêtes peuvent économiser jusqu’à 50 % sur certains ordinateurs Lenovo, notamment les ThinkPad, les ThinkBook, les Chromebook, les ordinateurs portables 2-en-1 et les ordinateurs de bureau lors du solde de l’Action de grâces de Lenovo. Du 27 septembre au 17 octobre, Lenovo offrira, pendant les fins de semaine, des rabais allant jusqu’à la moitié du prix de certains ordinateurs portables, accessoires de jeu, ordinateurs de bureau, claviers et accessoires.

Visitez l’adresse lenovo.com chaque fin de semaine du solde pour réaliser d’importantes économies sur les produits Lenovo les plus populaires. Ces offres sont valables jusqu’à épuisement des stocks, c’est la raison pour laquelleles clients sont invités à faire leurs achats le plus tôt possible, afin de garantir un choix optimal.

Vous trouverez ci-dessous une liste des offres et des promotions incluses dans le solde de l’Action de grâces de cette année* :

Du 27 septembre au 3 octobre : Ordinateur de bureau tout-en-un de 24 po, pour moins de 1 100 $ Écrans de jeux pour moins de 425 $ Jusqu’à 50 % de rabais sur les ordinateurs portables ThinkPad

Du 1er au 3 octobre : Chromebook à écran tactile pour moins de 600 $ Plus de 40 % de rabais sur les ThinkPad X1 Carbon Gen 9

Du 4 au 10 octobre : 45 % de rabais sur les ThinkPad L13 Casques d’écoute à moins de 30 $

Du 8 au 10 octobre : 45 % de rabais sur les ThinkPad T14 Gen 2 Offres spéciales sur les ordinateurs portables Yoga

Du 11 au 17 octobre : Ordinateur portable IdeaPad de 14 po à moins de 310 $ Jusqu’à 35 % de rabais sur les ordinateurs portables ThinkPad Jusqu’à 45 % de rabais sur les X1 Yoga Gen 6

Du 15 au 17 octobre : Ordinateur de jeux IdeaPad de 15 po à moins de 975 $ 45 % de rabais sur l’ordinateur portable ThinkPad T14 Gen 2



« Pour célébrer l’Action de grâces, nous offrons cette année certains de nos produits les plus populaires à très bas prix », a déclaré Carlo Savino, vice-président du commerce électronique pour l’Amérique du Nord et l’Amérique latine chez Lenovo. « Il s’agit du moment idéal pour les consommateurs de remplacer leurs ordinateurs portables et leurs accessoires pour le travail, l’école ou les loisirs. »

Pour obtenir plus de détails sur toutes les offres exceptionnelles qui font partie du solde de l’Action de grâces de Lenovo cette année, visitez le site https://www.lenovo.com/ca/en/d/deals/doorbusters

*Offres valables jusqu’à l’épuisement des stocks. Magasinez tôt pour profiter des meilleures offres.

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est une entreprise du palmarès Fortune Global 500 d’une valeur de 60 milliards de $ US, présente sur 180 marchés à travers le monde. Axés sur une vision audacieuse visant à fournir une technologie intelligente et accessible à tous, nous développons des technologies révolutionnaires qui dynamisent (au moyen d’appareils et d’infrastructures) et renforcent (au moyen de solutions, de services et de logiciels) le quotidien de millions de clients. Ensemble, nous créons une société numérique inclusive, fiable et durable pour tous, partout. Pour en savoir plus, visitez l’adresse https://www.lenovo.com et lisez les dernières nouvelles via notre StoryHub.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210929005670/fr/