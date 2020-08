Ocalink reçoit l'homologation de santé Canada pour son respirateur Pantheon Emergency Ventilator(MC)

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - 27 août 2020) - Ocalink Technologies Inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu l'homologation de Santé Canada pour son respirateur Pantheon Emergency VentilatorMC (PEVMC), conformément à l'arrêté d'urgence pris par la ministre de la Santé du Canada. Destiné aux unités de soins intensifs des hôpitaux, le PEVMC a été conçu en consultation avec des inhalothérapeutes, des intensivistes et d'autres professionnels de la santé pour traiter les patients atteints de la COVID-19.

« C'est un grand moment pour Ocalink, puisque nous pouvons enfin expédier nos premières unités et offrir notre solution canadienne au monde entier, explique Corbin Lowe, cofondateur et chef de la direction d'Ocalink. Notre modèle à la fois simple et élaboré est composé de moins de 60 pièces qui sont fabriquées au Canada ou faciles à obtenir. Nous sommes donc en mesure de le produire en grande quantité, soit jusqu'à 1 000 unités par jour, et ce, malgré les contraintes actuelles de la chaîne d'approvisionnement mondiale. »

Le PEVMC possède toutes les caractéristiques de sécurité recommandées par Santé Canada et les Services de santé de l'Alberta, la plus grande autorité sanitaire provinciale du Canada, dont il a également passé les tests d'utilisation. Maintenant que le PEVMC est homologué par Santé Canada, Ocalink en lancera la production et la livraison. Pour ce faire, l'entreprise compte sur de nombreux fabricants d'appareils médicaux certifiés ISO 13485, ce qui garantira une production à grande échelle, le respect des échéances, le contrôle de la qualité, la traçabilité, la responsabilité et le service après-vente.

Le PEVMC est un instrument médical de classe III qui offre divers modes de ventilation continue à pression contrôlée grâce à un système à turbine. Il peut être utilisé pour la ventilation invasive et non invasive. L'appareil se distingue des autres respirateurs parce qu'il ne requiert pas d'air comprimé médical en raison de son système à turbine fonctionnant à l'électricité seulement, et qu'il peut être branché à des sources d'oxygène externes pour offrir un apport en oxygène accru. Ces particularités font du PEVMC un appareil idéal pour les hôpitaux de fortune, en plus des établissements hospitaliers habituels. De plus, en raison de son boîtier rectangulaire rigide, il est facile à empiler et à entreposer comparativement aux respirateurs sur pied traditionnels.

Pendant les premières semaines de la pandémie, l'équipe d'Ocalink a reçu le soutien bénévole d'ingénieurs biomédicaux, d'inhalothérapeutes, d'anesthésiologistes, d'infirmiers, de médecins et d'intervenants en soins intensifs pour créer un respirateur offrant les fonctions minimales requises afin de traiter les patients atteints de la COVID-19. C'est ainsi qu'est né le PEVMC, un appareil convivial et simple composé de pièces faciles à fabriquer, ce qui réduit considérablement les risques de retards de fabrication dans le contexte de la chaîne d'approvisionnement limitée à l'échelle mondiale.

Ocalink est un groupe formé d'entrepreneurs, d'ingénieurs mécaniques et électriques, d'experts en exploitation et en chaîne d'approvisionnement ainsi que de professionnels de la santé partageant un même objectif : résoudre le problème de pénurie de respirateurs dans le monde. Le projet du respirateur d'Ocalink a été lancé en mars 2020. L'équipe a rapidement mis au point le respirateur pour soins intensifs Pantheon Emergency VentilatorMC (PEVMC) avec l'aide d'inhalothérapeutes, d'intensivistes et d'autres professionnels de la santé. Le PEVMC a reçu l'homologation de Santé Canada, conformément à l'arrêté d'urgence, et est maintenant prêt à être assemblé par des fabricants certifiés ISO 13485 ayant une capacité combinée de 1 000 unités par jour. L'entreprise est établie à Vancouver et compte des bureaux à Calgary et à Montréal. Pour en savoir plus, visitez www.ocalink.com.

