Occidental Petroleum enregistre des bénéfices grâce à la flambée des prix du brut

Les prix mondiaux du brut ont bondi de plus de 50 % l'an dernier, rebondissant après un effondrement de la demande dû à une pandémie. Ils ont atteint une moyenne de 80 dollars par baril au cours des trois derniers mois de 2021, soit près du double de l'année précédente.

Occidental a déclaré que ses prix moyens du pétrole réalisés au cours du quatrième trimestre étaient de 75,39 dollars par baril, soit une hausse d'environ 85 % par rapport à l'année précédente.

La société, l'un des principaux producteurs du prolifique bassin permien de l'ouest du Texas et du Nouveau-Mexique, a déclaré que sa production quotidienne moyenne de pétrole était de 1,19 million de barils équivalent pétrole par jour (bépj), contre 1,14 million de bépj un an plus tôt.

Elle a déclaré un bénéfice net de 1,34 milliard de dollars, soit 1,37 dollar par action, pour les trois mois clos le 31 décembre, contre une perte nette de 1,31 milliard de dollars, soit 1,41 dollar par action, un an plus tôt.

Occidental devait communiquer ses résultats après la fermeture des marchés jeudi.

Contactée par courriel et par téléphone, la société n'a pas répondu immédiatement à une demande concernant le moment de la publication des résultats.