Plus tôt cette année, le producteur américain de pétrole et de gaz avait estimé les coûts entre 800 millions et 1 milliard de dollars.

"Compte tenu des pressions inflationnistes ressenties dans l'ensemble de l'économie, notamment pour les matériaux de construction et la main-d'œuvre, nous prévoyons maintenant que la première usine coûtera environ 1,1 milliard de dollars", a déclaré M. Hollub aux analystes lors d'une webémission pour discuter des résultats du troisième trimestre de la société.