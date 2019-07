Octapharma vante son Nuwik lors d'un congrès en Australie

Zurich (awp) - Le laboratoire schwytzois Octapharma revendique une efficacité de son traitement prophylaxique personnalisé Nuviq, administré en première ligne, contre le développement d'inhibiteurs de facteur de coagulation VIII chez les personnes atteintes d'hémophilie A.

L'étude Nupreviq a par ailleurs mis en évidence une absence de saignements spontanés chez plus de quatre patients sur cinq au cours des six mois d'observation.

La société souligne que si plus d'un tiers des patients précédemment non traités tendent à développer des inhibiteurs de facteur de coagulation VIII, ceux sous Nuviq ont vu cette prépondérance chuter à 17,6%. Les données ont été présentées à l'occasion du congrès de la Société internationale sur la thrombose et l'hémostase (ISTH), qui se tient à Melbourne.

Le Nuviq est déjà homologué en prophylaxie et en traitement pour l'ensemble des catégories de patients déjà traités contre l'hémophilie A en Europe, aux Etats-Unis, en Amérique latine et en Russie.

Octapharma a généré l'an dernier des recettes pour 1,8 milliard d'euros et un excédent d'exploitation de 346 millions, selon le communiqué publié lundi.

