Octo AM présente ses quatre lignes directrices pour les semaines à venir

Le 10 juin 2024 à 17:04

"La BCE assure les marchés de sa vigilance et nous permet de rallonger quelque peu nos investissements obligataires", explique Matthieu Bailly, président et directeur général délégué d’Octo AM. Ce dernier livre quatre lignes directrices pour les semaines à venir.



Il préconise une duration plutôt plus longue qu'elle ne pouvait l'être au premier semestre, du fait du changement de tendance sur la politique monétaire, de la désinversion progressive de la courbe et de l'augmentation des risques micro et géopolitiques.



Octo AM suggère par ailleurs le maintien de la flexibilité sur cette duration, un rally pouvant se produire du fait de flux importants sur les obligations longues, comme on avait pu le voir fin 2023. Ils s'expliqueraient notamment par une bascule de certains investisseurs des produits monétaires et très court terme (dont le rendement va assez rapidement baisser) vers des maturités plus longues.



Matthieu Bailly évoque également une réduction progressive du risque de crédit high yield, moins rémunérateur qu'il ne l'était en 2023 en relatif et en absolu.



Enfin, le gestionnaire d'actifs maintient une surpondération sur les financières. "Les taux plus élevés plus longtemps sont favorables aux comptes de résultats bancaires, tout comme la repentification progressive de la courbe par la baisse des taux courts, qui leur offre plus de marge de manœuvre pour leur activité de transformation", rappelle-t-il.