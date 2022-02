Octo AM revient sur la dette de l'ukrainien Kernel, premier producteur mondial d'huile de tournesol 21/02/2022 | 15:32 Envoyer par e-mail :

Matthieu Bailly, directeur général délégué et gérant obligataire d'Octo AM privilégie deux types de scénarios concernant la crise ukrainienne. Celui d'une opération militaire d'envergure limitée en Ukraine qui viendrait consolider les acquis des opérations de 2014 en actant l'annexion du Dombass, sachant que, les réalités climatiques, topographiques et géologiques ukrainiennes imposerait qu'elle se déroule (au sol) entre mi-février et mi-mars, avant le dégel.



Celui d'une poursuite de la symphonie actuelle, entre menaces et sommets diplomatiques, qui permettrait à Vladimir Poutine de réinstaller durablement la Russie au centre du jeu diplomatique mondial.



"Ces éléments étant posés, reste à déterminer quels émetteurs privés ukrainiens auraient suffisamment de capacité de résilience face au pire de nos scénarios centraux", écrit Matthieu Bailly.



Le sujet de crise étant avant tout politique, le gérant écarte ainsi d'office les agences ou entreprises dont les liens capitalistiques avec l'Etat ukrainien sont trop forts, comme Naftogaz, NPC Ukrenergo, Ukraine Railways et l'Agence nationale des voies routières.



Restent ensuite à analyser, pour les autres émetteurs que sont par exemple Kernel, Metinvest, Dtek Renewables ou encore Mironivsky Hliboprodukt la géographie des unités opérationnelles par rapport aux zones de conflit potentiel, la diversification géographique, la capacité à poursuivre des liens commerciaux avec l'étranger en cas de conflit, puis des éléments plus traditionnels de bilan, de qualité de crédit et d'ESG, avec un focus particulier sur la gouvernance, qui peut-être un sujet critique sur les émetteurs de la région.



Si l'analyse d'Octo AM reste évolutive, il a ainsi en premier lieu considéré que la prime de crédit de l'émetteur Kernel pouvait être une opportunité d'investissement au regard d'un conflit potentiel, de ses fondamentaux et de sa résilience déjà éprouvée dans les stress de 2014. Alors que les obligations 2024 offrent encore 9% de rendement en euros, le gérant a ainsi initié son retour sur cet émetteur ukrainien, premier producteur mondial d'huile de tournesol.





