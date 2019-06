Octo Asset Management sanctionné par l'AMF

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans sa décision du 25 juin 2019, la Commission des sanctions a infligé à la société Octo Asset Management, une sanction de 70 000 euros pour violation de plusieurs de ses obligations professionnelles, tenant compte des nombreuses mesures correctrices mises en œuvre par la société à la suite du contrôle.La Commission a retenu à son encontre cinq séries de manquements pour des faits qui se sont déroulés entre janvier 2014 et décembre 2016, dans le cadre de l'activité de gestion d'Octo Asset Management de trois fonds monétaires et obligataires à destination d'une clientèle d'investisseurs institutionnels.Ils concernent les obligations applicables à la valorisation des actifs; le calcul des commissions de surperformance; diverses obligations réglementaires et les conflits d'intérêts.Cette décision peut faire l'objet d'un recours.