Octopus Energy va ralentir son expansion en Allemagne

L'entreprise britannique Octopus Germany, un entrant relativement nouveau sur le marché de la vente au détail d'électricité et de gaz, a reporté d'un an son objectif d'un million de clients allemands, à la fin de 2025, après que les flambées des prix de gros aient provoqué un arrêt de deux mois l'année dernière.

"Nous avions besoin de faire une pause dans notre expansion pendant un certain temps", a déclaré le directeur général allemand Andrew Mack dans une interview.

"Notre ambition est toujours d'atteindre un million de clients au détail dans les trois prochaines années", a-t-il ajouté.

En Grande-Bretagne, le modèle à faibles frais généraux de l'entreprise lui a permis de faire rapidement de grandes percées sur le marché et, fin décembre, elle a reçu un coup de pouce supplémentaire en concluant le rachat de son rival Bulb, qui s'est effondré, dans le cadre d'une provision de 4,5 milliards de livres (5,47 milliards de dollars) liée à un prêt gouvernemental qui est toutefois remboursable.

"Je ne vois rien qui puisse perturber l'acquisition", a déclaré M. Mack.

Les récentes baisses des prix de gros de l'énergie seront utiles pour les fournisseurs comme Octopus, car il faut moins d'argent pour acheter des volumes de gros, et pour les clients, car la pression exercée par les prix faramineux s'atténue, a-t-il dit.

"À l'heure actuelle, l'énergie semble beaucoup plus abordable qu'elle ne l'était il y a encore un mois", a-t-il déclaré.

"Nous sommes en mesure de répercuter ces baisses de prix sur les consommateurs très rapidement", a-t-il dit, ajoutant que les évaluations étaient faites chaque semaine.

Les prix du gaz néerlandais pour une livraison en un mois le mois dernier ont diminué de moitié pour atteindre 70 euros par mégawattheure, tout en restant à plus de trois fois leurs niveaux d'avant 2021.

La réduction drastique des approvisionnements de la Russie suite à son invasion de l'Ukraine a fait grimper les prix en flèche en 2022, mais les pays européens ont maintenant reconstitué leurs stocks de gaz et l'hiver actuel est doux.

En ce qui concerne les objectifs spécifiques à l'Allemagne, Mack a déclaré qu'Octopus soutenait ses activités de détail avec des actifs éoliens terrestres, achetés par Octopus Energy Generation, conformément à la stratégie environnementale du groupe.

Octopus pense que les pompes à chaleur électriques destinées à remplacer les chaudières à mazout et à gaz dans les foyers allemands constituent le service complémentaire le plus approprié aux contrats d'énergie des ménages.

Actuellement, ces pompes ne chauffent que 2,7 % des foyers allemands, tandis que le gaz en représente 49,3 % et le fioul 24,7 %. (1 $ = 0,8222 livre) (Reportage de Vera Eckert et Tom Kaeckenhoff, édition de Rachel More et David Evans)