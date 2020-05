Oddo BHF AM conseille de "sortir masqués"

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Après la récente flambée des prix qui a accompagné la réponse rapide et sans limite des banques centrales et des États, les marchés des actions pourraient connaître un nouveau revers, même s'il est peu probable de retrouver les points bas de mars, estime Oddo BHF AM dans son "Monthly Investment Brief" du mois de mai. En effet, ajoute la société de gestion, les investisseurs devraient bientôt sortir de comportements dictés par l’émotion -faute de données et perspectives- et adopter une attitude plus pragmatique lors de la phase de réouverture économique.Tactiquement, Oddo BHF AM réduit encore un peu plus ses expositions actions (elle était neutre avec un biais défensif) mais maintient sa vue positive à long terme sur le crédit qui bénéficie du soutien sans faille des banques centrales.Le fort resserrement récent des spreads appelle là aussi à un peu de prudence et le gérant ne recommande pas de renforcer sur ces niveaux.En revanche, dans cet univers de taux zéro, le crédit offre un atout majeur : un rendement positif très élevé (5%-7% environ en fonction des maturités) qui, grâce à des gains de portage conséquents permet d‘acheter des couvertures.Sous quelle forme s'interroge le gérant : réduction des expositions en direct et reconstitution de la poche cash mais aussi construction de profils convexes avec l'achat de puts dont la volatilité est revenue sur des niveaux plus acceptables.L'achat de primes permet de continuer à bénéficier de la hausse, si hausse il y a. Car à tout scénario central, il faut opposer un scénario alternatif, à savoir une avancée significative sur le plan de la pandémie (vaccins, médicaments, disparition du virus…) ou tout simplement la confirmation de l‘adage “Don‘t fight the central banks”.En conclusion, par prudence, et compte tenu du rebond récent, Oddo BHF AM juge cohérent de " sortir masqués ". Non pas pour se dérober mais pour nous protéger et lutter contre notre fragilité par rapport à cette maladie et à ses effets, qui pour la plupart nous échappent encore. Dans le but, cette fois non dissimulé de racheter plus bas des actifs de qualité qui survivront à cette crise sans précédent. Et là aussi il ne faudra pas se tromper, conclut le gérant.