Oddo BHF AM reste constructif sur les actions

Si Oddo BHF AM identifie d'autres risques qu'une hausse des impôts aux Etats-Unis pouvant limiter les perspectives haussières des actifs risqués (nouveaux variants, «tapering» aux US, durcissement des conditions de crédit en Chine,...), aucun ne semble encore très marqué. En conséquence, le gestionnaire d'actifs reste constructif sur les actions au cours des 6 à 12 prochains mois, et recommande aux investisseurs de continuer à surpondérer les actions par rapport aux obligations.



Au sein des actions, Oddo BHF AM privilégie les segments décotés par rapport aux valeurs de croissance, les secteurs cycliques par rapport aux secteurs défensifs et les actions de petites et de moyennes capitalisations, bien que le réajustement de la performance des petites capitalisations soit déjà en partie joué. Par ailleurs, le gérant reste vendeur de dollar américain.



Au sein d'un portefeuille d'actions mondiales, il maintient une surpondération des actions hors États-Unis (Europe et émergents) dans une optique de rattrapage.



Oddo BHF AM pense que la rotation va se remettre en place. Dans ce cadre, il revoit à la hausse la pondération des banques avec un angle plus global pour capter la disruption du secteur, plus horizontale que verticale. Paiements, finance digitale, FinTech, les promesses de l'aube financière ne devraient pas, cette fois, être trahies. A 0,6 fois la valeur comptable du secteur en Europe, il juge qu'il est toujours temps de se positionner.





