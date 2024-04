Oddo BHF Asset Management lance son premier ELTIF 2.0

L'équipe Private Assets de ODDO BHF AM lance son premier Fonds européen d’investissement à long terme dénommé ODDO BHF Commit for Tomorrow ELTIF, structuré selon le règlement ELTIF 2.0 destiné à favoriser l’accès au capital-investissement à un plus grand nombre d’investisseurs particuliers. Le fonds, qui est géré selon une stratégie auparavant réservée à une clientèle professionnelle, a pour objectif de financer des solutions pour répondre aux enjeux de demain dans des domaines tels que le stockage de l'énergie et le traitement de l’eau.



Il est classé " Article 8 " selon le Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité (réglementation SFDR).



"La gestion de Oddo BHF Commit for Tomorrow ELTIF bénéficiera du savoir-faire, des compétences de gestion et d'analyse d'une équipe de 15 experts, ayant une excellente connaissance du marché et des réseaux aptes à initier des transactions", précise un communiqué.