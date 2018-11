Oddo BHF PE : premier closing du fonds Oddo BHF Secondaries Opportunities

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF Private Equity annonce le premier closing du fonds Oddo BHF Secondaries Opportunities, pour un engagement total de plus de 160 millions d’euros, incluant un mandat dédié à un investisseur institutionnel.Ces engagements proviennent essentiellement de clients institutionnels français et allemands. En tant qu'investisseur de référence, le groupe Oddo BHF a réalisé un investissement significatif dans le fonds.Le fonds investit dans les marchés secondaires européens et nord-américains en privilégiant les transactions de petites et moyennes capitalisations allant de 5 à 50 millions d'euros.Ce fonds est spécialisé dans des actifs arrivés à maturité, qui sont essentiellement générateurs de cash-flow, leaders sur leur marché et qui démontrent un engagement fort des équipes dirigeantes.Le fonds est actuellement en train de réaliser ses deux premiers investissements dans des actifs européens et américains.Le second closing devrait avoir lieu au premier trimestre 2019, avec le soutien d'autres institutions, sociétés, entreprises familiales et clients privés français, allemands et européens.Le fonds cible un montant de 300 millions d'euros, parallèlement au premier closing d'un fonds secondaire destiné aux particuliers qui devrait avoir lieu en décembre 2018.