Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF s'associe à HEC Paris pour créer la Chaire d'enseignement "Financial Analysis". Cette chaire a pour vocation de former les étudiants d'HEC Paris aux méthodologies d'analyse financière des entreprises, de leur valorisation à l'élaboration de recommandations, avec la participation des équipes de ODDO BHF. La responsabilité académique de cette chaire est confiée à Alexei Ovtchinnikov, Professeur de Finance d'HEC Paris et Membre du Laboratoire de Recherche CNRS-GREGHEC et Directeur Académique du Master in Finance (classé N°1 mondial par le Financial Times).