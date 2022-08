Odinga va contester le résultat du scrutin présidentiel devant le tribunal aujourd'hui - avocat

"Oui, nous le ferons", a répondu l'avocat Paul Mwangi à une demande de Reuters par texto.

La semaine dernière, le commissaire électoral a déclaré que le vice-président William Ruto avait remporté l'élection par une faible marge, mais quatre des sept commissaires électoraux ont exprimé leur désaccord, affirmant que le décompte des résultats n'avait pas été transparent.

Il s'agit du cinquième coup de poignard d'Odinga à la présidence ; il a imputé plusieurs pertes précédentes à des fraudes. Ces contestations ont déclenché des violences qui ont fait plus de 100 morts en 2017 et plus de 1 200 morts en 2007.

En 2017, la Cour suprême a annulé le résultat des élections et a ordonné un nouveau scrutin, qu'Odinga a boycotté, affirmant qu'il ne faisait pas confiance à la commission électorale.

Cette fois, Odinga est soutenu par l'establishment politique. Le président Uhuru Kenyatta a soutenu la candidature d'Odinga après s'être brouillé avec Ruto après les dernières élections.

L'enjeu est le contrôle de la nation la plus riche et la plus stable d'Afrique de l'Est, qui abrite les sièges régionaux de sociétés comme General Electric, Google et Uber. Le Kenya fournit également des soldats de la paix à la Somalie voisine et accueille fréquemment des pourparlers de paix pour d'autres nations dans la région turbulente de l'Afrique de l'Est.