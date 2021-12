Oeberg victorieuse ! Julia Simon 2e !

Elvira Oeberg la plus forte de la première Mass Start aujourd'hui au Grand-Bornand! La Suédoise a allié sa vitesse à ski avec un excellent 18/20 derrière la carabine ! Julia Simon termine 2e grâce elle aussi à un 18/20 sur le pas de tir et un dernier de folie sur les skis portée par une foule acquise à sa cause ! La Russe Kristina Reztsova complète le podium à 12 secondes. La Française glane un second podium en deux jours après celui obtenu hier sur la poursuite. Les autres tricolores terminent 14e (Anais Chevalier-Bouchet) avec un 17/20 et Justine Braisaz-Bouchet 15e avec un 15/20. Cette dernière réalise également le meilleur de temps de ski mais cela pêche encore sur le pas de tir avec 5 fautes. La leader du classement général avant la course, la Norvégienne Marte Olsbu Roiseland termine 6e à 19 secondes.

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)